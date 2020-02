Metrorex va dispune in perioada urmatoare aplicarea unei serii de masuri de preventie pentru prevenirea si diminuarea riscurilor de contaminare cu coronavirus, printre care se afla dezinfectia barelor de sustinere, butoanelor de deschidere a usilor, precum si amplasarea de afise educative de informare a calatorilor.

"In trenurile de metrou se va efectua un program suplimentar de dezinfectie a barelor de sustinere si a butoanelor de deschidere a usilor din interiorul acestora cu produse autorizate de Ministerul Sanatatii. Acest program este aplicat in cadrul tuturor tipurilor de salubrizare, precum si dupa executarea reviziilor. Mai mult, pentru informarea corecta a publicului calator, Metrorex va expune atat in statiile de metrou, cat si in trenuri, afise educative de preventie a infectiei cu Coronavirus. Din aceste afise aflam cum ne putem proteja pe noi insine, dar si pe cei din jurul nostru de o eventuala imbolnavire", informeaza compania de transport, intr-un comunicat de presa transmis marti.

Temerile legate de declararea unei pandemii de coronavirus erau tot mai mari luni, dupa cresterea brusca a noilor cazuri de infectii raportate in Iran, Italia si Coreea de Sud, desi China a relaxat restrictiile de deplasare in mai multe zone, inclusiv in Beijing, in contextul in care ratele noilor infectii au scazut.

Potrivit unei informari transmise, luni, de catre Guvern printre masurile recomandate in contextul noului tip de coronavirus se afla spalatul des pe maini, evitarea contactului cu oamenii care sufera de infectii respiratorii acute, curatarea suprafetelor cu dezinfectanti pe baza de clor sau alcool si folosirea mastilor de protectie.

Coronavirusurile fac parte dintr-o familie numeroasa de virusuri gasite atat la animale, cat si la oameni. Noul tip de coronavirus infecteaza omul, cauzand diverse boli, de la raceala comuna la boli respiratorii severe, precum sindromul respirator din Orientul Mijlociu si Sindromul Respirator Acut Sever.

Acest coronavirus este o noua tulpina de coronavirus care nu a fost identificata anterior la om. Numit "2019-nCov", nu a fost detectat inainte ca focarul sa fie raportat in Wuhan, China, in decembrie 2019. Totodata, "2019-nCov" provine din aceeasi familie de virusuri ca SARS, dar nu este acelasi virus.

Ca si in cazul altor boli respiratorii, infectia cu coronavirus poate provoca simptome usoare, inclusiv scurgeri nazale, dureri in gat, tuse si febra sau se poate manifesta mai sever si poate duce la pneumonie sau dificultati de respiratie, potrivit Agerpres.ro.