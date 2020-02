Lectura sub un minut

Un barbat si fiul sau au fost gasiti morti de catre pompieri, intr-o locuinta din Timis in care a izbucnit un incendiu.

Barbatul fusese dat disparut in urma cu cativa ani, iar acum a fost gasit intr-o stare avansata de putrefactie.

"O persoana a fost gasita la 30 m de focar, in stare avansata de putrefactie, iar alta, in zona incendiata, care prezenta arsuri. Noi nu cunoastem exact imprejurarile in care au decedat cele doua persoane", a transmis sublocotenentul Razvan Zamfira, ofiterul de serviciu al ISU Timis, potrivit antena3.ro.

Doua autospeciale de stingere, o autospeciala de serviciu, un echipaj SMURD si 12 pompieri au mers la fata locului.

Anchetatorii urmeaza sa stabileasca motivul izbucnirii incendiului.