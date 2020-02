Social • 25 Februarie 2020 • 13:49 13:49 Lectura de 2 minute

In ultimii ani, sa fii freelancer si sa iti castigi banii valorificandu-ti o pasiune a devenit mai mult decat un trend. Fie ca e vorba de machiaj, coafura, masaj sau fotografie, important e sa fii perseverent si sa investesti foarte multe resurse de timp si bani, cel putin la inceput. Daca esti licean sau student, poti sa incepi sa iti castigi de unul singur banii de buzunar, ba chiar salariul pe care l-ai avea daca ai munci cu norma intreaga. In schimb, daca deja lucrezi, poti sa obtii venituri extra consistente facand sedinte foto in weekend sau imprimand lucrari de dimensiuni mari. De exemplu, daca te pasioneaza arta fotografica, nu trebuie neaparat sa ai studii in domeniu, caci poti urmari multe tutoriale si cursuri online. E adevarat, va trebui sa investesti in aparatura, caci un echipament performant chiar face diferenta in ceea ce priveste rezultatul. Iata ce ar fi bine sa ai in vedere inainte sa iti propui sa castigi bani din fotografie, grafica si, implicit, imprimare:

Aparatura foto-video si imprimanta Pentru a achizitiona o camera foto performanta, obiective, trepiede, carduri de memorie, acumulatori de rezerva, blitz pe patina, HDD extern, vei avea nevoie de un buget consistent. Ai putea sa iti faci un card de nevoi personale si sa cumperi tot ceea ce ai nevoie de la un fotograf care schimba echipamentul pentru unul mai performant. Inainte de a investi in aceasta directie, ideal ar fi sa ceri sfatul unui consultant din domeniu sau al unui profesionist. Poti profita si de reducerile substantiale de tipul Black Friday, mai ales daca iti comanzi totul de pe site-uri din strainatate. De asemenea, daca vrei sa te ocupi si de grafica si imprimare, ai nevoie de o imprimanta HD si un plotter, asta daca vrei sa redai la scala mare un peisaj, un tablou sau o fotografie. Hartia Pentru a obtine fotografii de o calitate foarte buna, ai nevoie de un suport print excelent. Mai ales la inceput, poti incera mai multe variante, astfel incat sa poti face fata chiar si celor mai exigenti clienti. Poti obtine rezultate diferite folosind hartie cu suprafata mata, lucioasa, satin sau extra lucioasa. In functie de tipul hartiei foto pe care il folosesti, imaginea ta poate avea un aspect total diferit. Oferta este extrem de variata, de la grosime, la textura, culori redate, claritate sau contrast. Important e ca la inceput sa iti procuri cantitati mai mici, astfel incat sa vezi ce tip este la mai mare cautare. In ceea ce priveste imprimarea unor tablouri, ai nevoie de role hartie pentru plotter. Blog si site Degeaba vei fi bun pe ceea ce faci daca lumea nu va sti de tine. Inca de la primul client, incepe sa te promovezi in mediul online, pentru ca mai apoi sa iti faci si carti de vizita, fluturasi, mesh-uri etc. Ideal ar fi sa iti faci un site unde sa descrii ceea ce faci, care e viziunea ta, ce obiective ai si unde vrei sa ajungi. De asemenea, poti ruga clientii sa iti lase review-uri. E drept, mai ales atunci cand nu vei avea inca un portofoliu, s-ar putea sa fii nevoit sa lucrezi gratis sau contra unor sume modice. In acest caz, daca te specializezi pe portrete, alege oameni interesanti, diferiti, care sa aiba potential de personaje.

Sursa foto: pexels.com Orice ai face dupa scoala sau job pentru a castiga bani, ar fi ideal sa faci din placere. Sa poti imbina utilul cu placutul si sa fii platit pentru talentul si efortul tau. Drumul spre succes nu va fi deloc usor, dar e de ajuns un singur client multumit pentru a-i castiga pe altii.

