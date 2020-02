Raed Arafat solicita populatie sa nu asculte nicio informatie in legatura cu coronavirusul, decat daca aceasta vine din surse oficiale.

"Noi am solicitat populatiei sa nu asculte nimic din ce vine pe social media si din surse neconfirmate", a spus Raed Arafat.

Intrebat cum se va comunica daca va aparea un caz de coronavirus confirmat, acesta a raspuns: "Este acum un grup de comunicare care se construieste astazi, au azi primele intalniri si prin acest grup se va comunica. In momentul in care stim ca este un caz si este confirmat 100%, o sa-l comunicam. Daca cineva afla pe surse, este treaba lui, dar nu se ia in considerare nimic de pe surse pana nu este iesita comunicarea oficiala. Asa trebuie sa invatam sa lucram in astfel de situatii, pentru ca altfel vom avea o mare problema de gestionare a situatiilor de urgenta si populatia sa fie indusa in eroare".

"Pana nu apare ceva de la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Centrul de control al bolilor din SUA (CDC), Centrul european de control al bolilor (ECDC), toate celelalte pot ramane doar speculatii. In momentul in care o entitate oficiala vine si spune: asta merge, inseamna ca putem discuta", a afirmat Arafat, potrivit digi24.ro.

Marcel Vela, ministrul de Interne, a transmis si el un mesaj prin care roaga presa sa dea dovada de responsabilitate: "Eu fac un apel la dvs. ca sa tratati cu responsabilitate, indiferent de publicatie, ca sa nu raspandim zvonuri care nu sunt reale. Problema este grava si trebuie tratata cu seriozitate. Vom institui un grup de comunicare de unde vor fi emise toate stirile legate de acest subiect. Actul de responsabilitate nu e doar al institutiilor, este si al jurnalistilor. Traim toti in Romania si toti putem scapa de coronavirus sau putem sa avem probleme, indiferent daca suntem politicieni sau daca ne ocupam de un alt obiect de activitate".