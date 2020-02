Mai putin de 5% din consumatorii casnici de gaze sunt instruiti si capabili sa isi negocieze contractele, astfel incat sa obtina preturi mai bune pentru gazele naturale consumate, se arata intr-un studiu realizat de Asociatia Energia Inteligenta.

Clientii industriali si consumatorii casnici instruiti vor fi principalii perdanti daca liberalizarea pietei gazelor naturale se va amana, in contextul in care ordonanta 1/2020 nu va mai intra in vigoare, asa cum se prefigureaza in prezent, potrivit unui comunicat.

In acelasi timp, castigatori ar fi unii furnizori si importatorii de gaze naturale.

Recent, Curtea Constitutionala a admis ca Ordonanta 1/2020 de modificare a OUG 114/2018 este neconstitutionala, asta dupa ce OUG 1 fusese deja respinsa in data de 10 februarie 2020 in Senatul Romaniei. Ordonanta ar urma sa fie dezbatuta in Camera Deputatilor, care este camera decizionala, iar daca va fi din nou respinsa, vor fi reaplicate prevederile OUG 114/2018.

"Daca Ordonanta 1/2020 nu va mai fi in vigoare, principalii perdanti vor fi clientii industriali, care vor fi obligati sa plateasca din nou preturi mai mari decat producatorii de marfuri similare din alte tari, riscand astfel pierderea unor piete de desfacere si chiar importante probleme financiare. De asemenea, perdanti vor fi si clientii casnici instruiti, care ar putea sa obtina preturi mai bune prin liberalizare", a declarat Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, citat in comunicat.

Potrivit datelor obtinute in cadrul Proiectului "Pret Corect La Gaze", Asociatia Energia Inteligenta estimeaza ca in acest moment sub 5% dintre clientii casnici sunt instruiti si capabili sa isi negocieze contractele si sa obtina preturi mai bune pentru gazele naturale consumate.

Totodata, este important de mentionat ca reintrarea in vigoare a OUG 114/2018 ar reimpune aplicarea taxei de 2% pe cifra de afaceri obtinuta din valorificarea energiei electrice si a gazelor naturale, taxa care va influenta pretul gazelor la consumatorii finali (alaturi si de celelalte prevederi).

"In acest moment, cu doar patru luni inainte de data stabilita pentru liberalizare, ne gasim in situatia paradoxala de a nu sti daca aceasta se va produce sau nu, daca furnizorii trebuie sa transmita oferte pentru consumatorii casnici, daca aceste oferte vor lua in considerare taxele si tarifele din OUG 1/2020 sau pe cele din OUG 114/2018", a explicat Chisalita.

Potrivit acestuia, daca OUG 1/2020 va fi abrogata de Parlamentul Romaniei si liberalizarea pietei de gaze nu se mai produce la 1 iulie 2020, castigatori vor fi unii furnizori de gaze care vor face profituri mari in urma plafonarii pretului gazelor la populatie, precum si in urma cresterii preturilor gazelor naturale pentru consumatorii industriali.

"De asemenea, castigatori vor fi si importatorii, care, de asemenea, vor inregistra profituri mari din vanzarea in Romania a gazelor, ca urmare a interventionismului in piata dictat de OUG 114/2019. De exemplu, anul 2019 a adus marje de profit cu pana la 20% mai mari pe piata interna de gaze fata de marjele realizate in zona Balcanilor", a adaugat presedintele Asociatiei Energia Inteligenta.

Asociatia recomanda autoritatilor statului roman sa clarifice cat mai rapid directia in care se va indrepta piata de gaze naturale in acest an intrucat starea actuala poate determina greutati si confuzii suplimentare fata de situatia oricum complicata a liberalizarii pietei gazelor.

Asociatia Energia Inteligenta continua si in acest an Proiectul "Pret Corect La Gaze", prin care invata consumatorii cum sa actioneze pe o piata libera si cum sa se protejeze de anumite "capcane" din contractele de furnizare gaze naturale.

"Asociatia Energia Inteligenta este pro liberalizarea pietei de gaze naturale. Desi termenul de patru luni de pregatire a consumatorilor ni se pare destul de strans, credem ca daca autoritatile statului isi vor concentra eforturile, ii pot ajuta mai ales pe clientii casnici sa devina instruiti si capabili sa isi negocieze contracte avantajoase", a mai declarat Dumitru Chisalita.

De asemenea, Asociatia Energia Inteligenta sustine infiintarea SALGAZ (Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Gazelor Naturale), in conformitate cu OUG 38/2015 care a transpus Directiva 11/2013 si insarcinarea acestui centru cu derularea urgenta a unui program de informare si de organizare de cursuri pentru pregatirea consumatorilor casnici sa-si negocieze contractele de achizitie de gaze naturale pe o piata liberalizata.

Asociatia Energia Inteligenta reuneste profesionisti din domeniul energiei electrice si gazelor naturale, care militeaza pentru un pret corect al gazelor naturale si pentru cresterea transparentei in piata de energie din Romania. Misiunea asociatiei este de a contribui la o mai buna informare a consumatorilor de gaze si de energie din tara noastra, potrivit Agerpres.ro.