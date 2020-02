Daca incerci sa gasesti o modalitate prin care sa scapi de monotonie, ce-ar fi sa reamenajezi interiorul casei? Bine, monotonia ar putea fi unul dintre cele mai bune motive pentru care sa te apuci de o asemenea sarcina, dar nu si singurul. Poate chiar nu-ti mai place decorul actual sau incerci sa faci o schimbare majora in viata ta si ai nevoie de un punct de reper.

Orice motiv e bun pentru a rearanja, din cand in cand, mobila si decoratiunile din locuinta. Si nici macar nu e nevoie sa incepi un proiect titanic, de redesign interior. E suficient sa incepi cu o singura camera, pentru a face totul sa para diferit si mai atragator. Iar partea cea mai buna e ca acest proiect nu doar ca nu costa mult, ci s-ar putea sa fie complet gratuit.

Nu schimba obiectele, schimba-le pozitia

Confortul casei implica, de cele mai multe ori, o doza mare de obisnuinta. Ne-am obisnuit sa gasim mereu lucrurile in acelasi loc, sa luam hainele din aceleasi sertare, sa stam pe canapeaua asezata in acelasi colt. Insa efectul unei simple mutari a patului sau canapelei de cealalta parte a unei camere te va uimi. Sau, daca vrei un exemplu de proiect putin mai complex, vei adora sa gatesti intr-un nou ritm, adaugand un corp de mobilier in bucatarie. Poti gasi idei numeroase de rearanjare a bucatariei pe site-uri de design sau poti chiar achizitiona ieftin mobila bucatarie de pe site-urile de anunturi, daca vezi ceva care sa-ti placa si care sa se incadreze in noua ta viziune de decor.

Asa cum spuneam, chiar si simplul gest de a muta un singur corp de mobilier se poate dovedi benefic. De exemplu, poti asigura mai mult spatiu in camera. Sau, luand mutarea unei canapele drept exemplu, poti imbunatati unghiul din care cade lumina atunci cand citesti. Bineinteles, poti sa rearanjezi mobila pentru a avea mai usor acces la anumite lucruri sau pentru a face mai convenabil traficul domestic. Secretul sta, insa, in capacitatea ta de a schimba lucrurile si a te debarasa de obisnuinta si confortul vechii asezari a mobilei.

Bineinteles, acest confort poate sa nu existe. S-ar putea, de exemplu, ca propria ta locuinta sa nu-ti mai placa sau sa te faca sa simti mereu o stare subtila de depresie. Ar putea parea ceva banal, dar la fel de usor poti face o schimbare care sa-ti imbunatateasca starea de spirit. Este valabil, inclusiv in cazul persoanelor carora le place rutina.

Scapa de obiectele nefolositoare si profita de spatiu

Reorganizarea casei sau chiar a unei singure camere mai are un avantaj. In timpul procesului de mutare vei aduna o gramada de lucruri care nu-si mai gasesc locul. Si atunci va trebui sa te ocupi de ele. Ai putea sa le depozitezi pe toate, la gramada, intr-un dulap sau, cel mai probabil, vei incepe sa le sortezi si sa le pastrezi doar pe cele de care ai cu adevarat nevoie sau la care tii foarte mult si care se potrivesc in noul decor al casei.

Daca vechea ta camera seamana mai degraba cu un depozit cu o multime de lucruri ingramadite, noul spatiu liber dobandit te va face, cu siguranta, sa extinzi proiectul de redecorare in toata casa, pentru a scapa de excesul de vechituri si lucruri inutile.

Sfaturi simple pentru o redecorare reusita



Alege un centru de interes. S-ar putea ca un corp de mobilier sau poate chiar televizorul obiectul desemnat sa atraga in mod natural atentia. Indiferent de natura obiectului respectiv, aranjeaza mobila in asa fel incat sa il scoata in evidenta.



Creeaza spatii care sa favorizeze conversatiile. O canapea ar putea fi repozitionata astfel incat sa stea fata in fata cu fotoliile sau scaunele, de exemplu, in timp ce o asezare perpendiculara va crea un spatiu care ar putea inhiba comunicarea.



Ia in considerare traficul domestic. Mobila nu trebuie sa impiedice circulatia si nici sa ne faca sa o ocolim. Exemple pot include spatiile prea mici dintre o masa si canapea, asezarea unui pat prea aproape de usa sau asezarea scaunelor la mai putin de o lungime de brat de masa.



Foloseste-te inteligent de lumina si de obiectele de decor. Acum e timpul sa pui in valoare lucrurile care au supravietuit selectiei din timpul aranjarii mobilei. Tablouri, sculpturi, fotografii, mici decoratiuni sau chiar covoare - toate pot fi folosite inclusiv pentru a crea centre de interes, devenind bune pretexte de a incepe o conversatie cu musafirii tai.

In concluzie, nu e nevoie sa faci investitii colosale pentru a schimba putin atmosfera propriei locuinte. Da-i un aer proaspat folosindu-te de aceste trucuri si pastreaza-ti economiile pentru vacante sau alte investitii.