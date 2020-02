In urma solicitarilor bucurestenilor nemultumiti de introducerea acestui regulament, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti ca vrea sa renunte la taxa Oxigen.

Firea a precizat ca face anuntul cu „sufletul neimpacat”, dar ca nu renunta la alte masuri antipoluare.

"Decizia se va transforma intr-o hotarare de Consiliu General in luna martie si decizia este ca renunt la vinieta Oxigen. Voi veni cu un proiect de anulare, dar asta nu insemna ca vom renunta. Nu abandonez proiectul Oxigen fiindca el cuprinde mai multe proiecte, planatrea de copaci, achizitionarea de masini mai putin poluante, piste de biciclete, verificarea santierelor poluante, strazi, poduri pasaje", a declarat edilul intr-o postare pe Facebook.

In urma acestui val urias de oameni nemultumiti, aceasta a declarat ca este nevoita sa ia o decizie.

"In trei ani si jumatate, nu am revenit asupra niciunei masuri pentru ca bucurestenii au apreciat ce am facut. Este un precedent ce se intampla pentru ca a fost creat de factorul politic", a mai adaugat Firea.

Gabriela Firea a anuntat ca aproximativ 5.000 de mailuri si peste 60.000 de comentarii, 90 la suta dintre ele fiind negative, potrivit adevarul.ro.

"Concluzia acestui referendum este, se pare, ca vrem mai multe masini poluante. Este un raspuns clar: cetatenii resping taxa de poluare, ideea de vinieta, chiar daca ea este o masura care s-a aplicat cu succes in alte state europene", a declarat aceasta.