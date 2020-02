Premierul desemnat, Ludovic Orban, a facut, luni, un apel catre romani sa evite deplasarile in zonele din Italia cu risc de contaminare cu coronavirus, exceptie facand doar calatoriile "absolut necesare".

El a afirmat ca, in ceea ce priveste gestionarea cazurilor romanilor care se intorc in tara din Italia, este mai complicat atunci cand acestia vin cu masina personala.

"Intr-o astfel de situatie, conteaza foarte mult responsabilitatea individuala. Din cauza asta fac un apel catre oameni sa nu faca asa cum s-a facut in satul Sadova, ca au venit unii fara sa spuna nimic. Noroc ca i-am identificat", a subliniat Orban.

El a afirmat ca in localitatile "inchise" in Italia, din cauza virusului exista aproximativ 8.000 de romani. "In tot arealul regiunii avem aproximativ 200.000 de romani. Din cauza asta, in raport cu alte tari, Romania are un risc mai mare si trebuie sa o spunem in mod onest, pentru ca avem foarte multi romani si normal ca exista o miscare. Se duc romani din tara in Italia, la rude. Si aici fac un apel catre romanii din tara sa evite deplasarile in zonele cu risc de contaminare. Orice deplasare nenecesara sa fie evitata", a punctat premierul desemnat.

Orban a adaugat ca le-a solicitat cetatenilor romani sa respecte toate deciziile si toate recomandarile care sunt formulate de autoritatile italiene.

"Sunt unii care pleaca pur si simplu de frica virusului, ca au intrat in panica acolo si isi imagineaza ca daca vin in Romania sunt oarecum pusi la adapost. Risca sa puna in pericol prietenii, rudele, familiile, toti cei cu care intra in contact, daca au fost intr-o zona in care a existat risc de contaminare cu coronavirus", a precizat Ludovic Orban.

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca Guvernul italian a decretat starea de urgenta in urma riscului sanitar produs de aparitia unor noi cazuri de infectie cu COVID-19 (coronavirus), concentrate indeosebi in regiunile Lombardia si Veneto.

Potrivit MAE, masurile suplimentare luate de autoritatile italiene in vederea restrangerii focarelor si prevenirii raspandirii virusului includ interdictia de a parasi sau de a intra in zonele in care s-au inregistrat majoritatea cazurilor, inchiderea localurilor publice, anularea activitatilor sportive sau recreative, suspendarea cursurilor scolare si emiterea de alerte pentru urgenta sanitara care sfatuiesc cetatenii sa ramana in case in regiunile in care s-au inregistrat aceste cazuri, potrivit Agerpres.ro.