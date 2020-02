Social • 24 Februarie 2020 • 16:37 16:37 Lectura de un minut

In timp ce in Italia au fost inregistrate 150 de cazuri de contaminari cu noul coronavirus si patru oameni au murit, in China a fost raportata o scadere a noilor infectii.

Bilantul coronavirusului a ajuns luni la 2.625 de decese in China, iar medicii au constatat ca virusul ucigas nu se manifesta la fel si nu este foarte periculos in randul copiilor, iar acum incearca sa afle cum este posibil acest lucru. "Exista o anumita imunitate crescuta impotriva coronavirusului la copii, insa nu dureaza pe tot parcursul vietii”, spune dr. Sharon Nachman, specialist în boli infecțioase la Spony Children’s Hospital din Stony Brook, New York. Rapoartele medicale efectuate in ultimul timp arata ca nu exista decese in randul copiilor de 9 ani, iar rata mortalitatii la persoanele cu varsta de pana la 39 de ani este doar de 0,2%, potrivit antena3.ro. Citeste si: Firea i-a inmanat Trofeul de Excelenta Dr. Youssef Tammam

