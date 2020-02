Incredibil • 24 Februarie 2020 • 14:02 14:02 Lectura de un minut

Comisia Europeana a anuntat alocarea a 232 de milioane de euro suplimentar pentru a combate inceputul epidemiei de coronavirus in blocul comunitar, dupa o inmultire a cazurilor de infectare cu coronavirus in Italia, unde s-au inregistrat deja cinci decese, cerand in acelasi timp statelor membre sa nu ia masuri pripite fara a cantari dovezile stiintifice, informeaza DPA.

"Cu peste 2.600 de vieti pierdute deja (la nivel mondial), nu exista alta optiune decat sa ne pregatim la toate nivelurile", a declarat comisarul UE pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic. Aproximativ jumatate din aceasta finantare este destinata Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru a imbunatati pregatirea si masurile de interventie in tarile cu sisteme de sanatate precare. Cea mai mare parte a fondurilor ramase va fi orientata insa spre cercetarea stiintifica, de exemplu cu privire la dezvoltarea de vaccinuri. Masuri precum inchiderea frontierelor in cadrul zonei Schengen de calatorie fara restrictii in Europa ar trebui sa se bazeze numai pe evaluari de risc, recomandari stiintifice si proportionalitate, a apreciat Lenarcic. Experti din statele membre UE urmeaza sa se reuneasca luni si o echipa de experti OMS si UE este asteptata marti in Italia, potrivit Agerpres.ro. Citeste si: Un angajat Italdesign a fost infectat cu coronavirus

