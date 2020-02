Potrivit European Commission's Oil Bulletin, pretul benzinei din Romania si anume 1,07 euro/litru este cel mai mic din Uniunea Europeana, aflandu-se chiar mai jos decat cel pe care il au Bulgaria (1,11 euro/litru), Ungaria (1,14 euro) sau Polonia (1,15 euro).

Statisticle sunt asemanatoare si la motorina: 1,09 euro/litru in Romania, 1,10 euro/litru in Bulgaria, 1,16 euro/litru in Ungaria si 1,20 euro/litru in Polonia.

Cel mai scump pret la motorina s-a inregistrat in Suedia si anume 1,51 euro/litru, dar si in Italia (1,44 euro/litru). In schimb, benzina cea mai scumpa se gaseste in Suedia - 1,51 euro/litru şi în Italia - 1,44 euro/litru.

Cei mai ieftini carburanti auto din Romania se gasesc in judetele Giurgiu, Dambovita, Vrancea, Arges, Bacau si Calarasi, unde se cumpara cu preturi sub 5 lei.

Noul coronovirus a dus la o scadere a cererii de petrol care, combinata cu ezitarile producatorilor de a scadea productia, a generat o reducere a preturilor, potrivit digi24.ro.