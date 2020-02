Candidatul pentru functia de primar al Capitalei sustinut de USR, Nicusor Dan, a cerut Primariei Municipiului Bucuresti sa aplice un plan de preventie, in cazul in care va exista o eventuala epidemie de coronavirus.

"Alaturi de Ana Ciceala, Consilier General USR si Membru in Comisia de Sanatate, am sustinut astazi o conferinta de presa privitoare la o eventuala epidemie cu coronavirus in Bucuresti.

Fara sa fim alarmisti, trebuie sa fim constienti ca Municipiul Bucuresti este total nepregatit sa infrunte acest pericol care face deja victime in Europa. Vorbim de vieti omenesti care trebuie protejate printr-o serie de masuri pe care municipalitatea trebuie sa le ia de urgenta.

Este extrem de important, ca in termen de 3 zile, Primaria Capitalei sa ne spuna care este planul de gestiune a unei posibile epidemii cu coronavirus la nivel de Bucuresti, pentru preventie, triere, diagnostic, tratament, izolare, in timp real. Acest plan trebuie agreat si parafat cu Comitetul intersectorial pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu Covid 19 de la nivel national, Departamentul pentru Situatii de Urgenta, cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, cu Prefectul Municipiului Bucuresti, Directiile de Sanatate Publica.

11 MASURI ABSOLUT OBLIGATORII:

1. Stabilirea unui responsabil de contact cu Incident Management Support Team (IMST) regionala din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Centrului European de Prevenire si Control al Boliilor (ECDC) si DIGI ECO pentru coordonare si suport tehnic si operational pentru managementul eventualei crize epidemiologice.

Activarea si instruirea Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta.

2. Evaluarea capacitatii de raspuns a sistemului sanitar bucurestean si a celui de management al situatiilor de urgenta. Realizarea a unui sistem pentru actualizarea in timp real a stocurilor parte dintr-un nomenclator de esentiale de la toate unitatile sanitare. Evaluarea nevoi de asistenta internationala in functie de evaluarea stocurilor.

Asigurarea stocurilor de echipamente de protectie – masti, dezinfectante de maini si suprafete. Achizitia centralizata a acestor echipamente esentiale.

3. Desemnarea clara a spitalelor si unitatilor medicale unde sa se prezinte persoanele cu simptome de tract respirator superior (febra inalta, tuse, dispnee, cefalee etc). Arondarea intregului oras pe circuite medicale prestabilite catre aceste unitati. Aceste circuite medicale trebuie sa includa salvari desemnate SMURD, in functie de amploarea eventualului focar, cateva zeci.

Spitalele desemnate, trebuie sa se pregateasca cu unitati cu capacitate de triaj, izolare si tratament a cazurilor suspecte, probabile si confirmate in spatii hoteliere medicale dedicate cu circuite decuplate de fluxul medical comun.

Toate celelalte unitati medicale din Bucuresti ar trebui sa aiba, deasemenea, o arie desemnata pentru triaj si evaluare.

Instruirea urgenta a personalului medical de prim contact epidemiologic - UPU, medici familie, sectii pneumologie/boli infectioase, reteaua de medicina scolara etc. asupra definitiilor de caz: caz suspect, caz probabil, caz confirmat, contact si asupra managementului de caz pentru fiecare categorie.

Desemnarea, antrenarea si echiparea de echipe de raspuns rapid pentru investigarea cazurilor si gasirea contactelor in maxim 24 ore.

4. Sa se asigure ca avem in cel mai scurt timp posibil (7 zile) in Bucuresti, un laborator central, omologat, de referinta pentru diagnosticul molecular precis al COVID-19, acreditat OMS pentru aceasta testare cu flux controlat si rapid de transmitere a testelor efectuate la unitatile spitalicesti desemnate. Un laborator care sa aiba in stoc kiturile venite de la OMS la nivel de 3-4000 testari/zi.

5. Sa existe informatia corecta, disponibila pentru distribuit pe toate canalele mass media (spoturi TV, brosuri, promovare online, telefon) de indata ce am avea un focar in Bucuresti si care sa cuprinda:

- care este canalul oficial de comunicare catre populatie la nivel national,

- toate celelalte canale oficiale la nivel de comunitate,

- masuri de preventie,

- unde sa mergi (cu adrese si harta) in caz de simptome asociate,

- care sunt simptomele,

- numar dedicat (hotline) pentru populatia generala,

- informatii de auto-management la domiciliu pentru cazurile suspecte si contacte COVID-19 (adica cei care au fost in contact cu cineva diagnosticat), cei spitalizati precum si intreg personalul PMB care deserveste populatia (medicina scolara, medici de familie, policlinici, soferi de autobuz, functionari de la ghisee, politia locala, toate institutiile publice care au contact cu publicul).

- cooperarea cu agentii privati pentru o buna informare si masuri recomandate acestora angajatilor proprii.

6. Pregatirea si distribuirea continua a materialelor de preventie esentiale in caz de focar pentru spatiile publice tranzitate: la intrarile si iesirile de metrou, aeroporturi, gari si in mijloacele de transport de suprafata sa existe dispensere de dezinfectant si masti.

7. Sa ia masuri pentru a impiedica formarea cozilor care ar putea sa apara la pasapoarte, buletine, plata taxelor etc., iar aceste spatii sa fie bine ventilate.

8. In institutiile publice si in general, in orice spatiu public inchis, aglomerat, sa se asigure ventilarea permanenta si masiva cu aer proaspat si fluidizarea proceselor tocmai pentru a evita aglomeratiile.

9. In punctele de intrare/iesire in oras sa existe centre permanente de triere si redirectionare catre unitatile de carantina sau spitalicesti desemnate pentru cazuri suspectate sau pentru cazurile care aterizeaza, sosesc in gari, autogari etc. din localitati cu focare.

10. Sa nu organizeze noi evenimente de amploare care permit transmisia amplificata - targuri, festivaluri, conferinte majore.

11. Asigurarea continuitatii serviciilor medicale si serviciilor publice non-medicale esentiale. In caz de epidemie generalizata, in care zeci sau sute de mii de oameni, inclusiv angajatii primariei sunt in izolati la domiciliu, este esentiala asigurarea continuitatii serviciilor publice precum alimentarea cu apa, canalizare, salubritate, alimente, electricitate, termoficare, transport, telecomunicatii/internet, educatie. Astfel, primaria trebuie sa identifice din timp care sunt redundantele din toate departamentele si institutiile publice care pot asigura transferul pe orizontala rapida si continua de la o institutie la alta", a scris pe Facebook Nicusor Dan.