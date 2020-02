Social • 24 Februarie 2020 • 12:44 12:44 Lectura de un minut

Extinderea noului coronavirus, in special in Italia, anuleaza planurile de vacanta ale romanilor. In peninsula au fost inregistrate 152 de imbolnaviri, iar trei oameni au murit. Mai multi dintre cei care isi rezervasera vacante sau excursii de cateva zile in Italia se gandesc sa nu mai plece. Consultantul in turism, Razvan Pascu, a mentionat ca romanii trebuie sa stie ca decizia le apartine si atunci nu isi vor primi banii inapoi pentru biletele cumparate.

Razvan Pascu a explicat ca cei care si-au cumparat deja biletele pentru vacantele in Italia si nu vor sa mai plece nu au ce sa faca in acest moment. "Daca zborurile nu au fost anulate, ei nu isi pot primi banii inapoi, e o decizie unilaterala daca te hotarasti sa nu mai calatoresti, si atunci nimeni nu te va despagubi. E decizia ta sa renunti. Unele hoteluri pot sa dea banii inapoi, daca a fost o rezervare cu anulare gratuita. Citeste si: Firea, veste buna: Cei doi romani intorsi din China, izolati 14... Nu sunt nici asigurari pentru astfel de situatii. Chiar daca o astfel de situatie va fi vazuta ca forta majora, asigurarile au excludere pentru forta majora", a mentionat consultantul in turism. El a mai adaugat si faptul ca oamenii ar trebui sa caute informatiile necesare din surse sigure si sa incerce sa nu se panicheze, potrivit digi24.ro. "La nivelul de acum, nu ne putem gândi foarte clar ce se poate întâmpla peste o lună. Ar trebui să ne limităm călătoriile în China, dar cred că e uşor o panică nejustificată pentru alte destinaţii. Pentru cei care aveau călătorii planificate în Italia e o situaţie neplăcută, dar în zonele afectate din nordul Italiei sunt nişte sătuce care nu sunt locuri turistice, iar în ceea ce priveşte Milano, un oraş cu sute de mii de locuitori, faptul că s-au întâmplat câteva cazuri de coronavirus nu e neapărat motiv de panică", a mai adaugat acesta. Citeste si: Copiii de imbolnavesc mai greu cu noul coronavirus

