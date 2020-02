Romania are nevoie de resursele de gaze din Marea Neagra pentru a-si atinge tintele ambitioase de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pe care si le-a asumat prin Green Deal, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil.

"Green Deal, Pactul Verde european, este subiectul fierbinte al acestui an. Prin Green Deal, Uniunea Europeana isi propune reducerea cu 55% a emisiilor de dioxid de carbon pana in 2030, o ambitie foarte mare la care Romania a accesat si cred ca putem sa-i facem fata. Pentru 2050, UE are o ambitie si mai mare, sa atingem o neutralitate din punctul de vedere al emisiilor", a spus ministrul, in deschiderea forumului "Importanta geostrategica si economica a Marii Negre in actualul context european", organizata de publicatia Financial Intelligence.

Popescu a subliniat ca, pentru Romania, care isi asigura 25% din energie utilizand carbunele, atingerea acestor tinte inseamna foarte mult de lucru.

"Am lansat in dezbatere publica Planul National Integrat de Energie si Schimbari Climatice, unde Romania si-a asumat o tinta foarte ambitioasa de 30,7% pentru energia regenerabila in anul 2030. Sigur, poate ca se intreaba unii de ce este sub media europeana de 32% sau de ce am crescut de la 24% la doar 30%. Cred ca este o tinta foarte ambitioasa si realista, care poate fi atinsa. Romania trebuie sa-si asume tinte realiste pe care le poate duce la indeplinire. Daca ne gandim ca in 2027-2028 o parte din capacitatile actuale de regenerabile ies din uz, atunci 30% este o tinta chiar ambitioasa, pentru ca trebuie sa putem in loc si ce-am avut si altele", a sustinut oficialul guvernamental.

El a amintit ca Romania are planul de convertire a unor grupuri de producere a energiei de pe carbune pe gaz, astfel incat sa reduca emisiile in termocentrale.

"Ce facem cu carbunele? Da, este o problema foarte mare cum reusim sa facem in asa fel incat sa folosim toti banii europeni, fondul european de tranzitie de 750 de milioane de euro, sa-l ducem acolo unde este nevoie, in zonele carbonifere, in Valea Jiului, in Oltenia, in Gorj, Mehedinti, Valcea, in asa fel incat tranzitia sa fie cat mai usoara si sa nu scoatem capacitati din uz fara sa punem altele in loc", a aratat Popescu.

Potrivit acestuia, la CE Oltenia, pana in 2026, vor fi scoase din uz capacitati de 1.350 de MW pe carbune, care vor fi inlocuite de 1.450 de MW pe gaz, plus un parc fotovoltaic de 300 de MW.

La Complexul Energetic Hunedoara, care este in procedura de reorganizare, termocentrala Mintia va continua sa produca energie electrica si termica, accesand fonduri de modernizare, iar la Paroseni, cu cele patru mine care au ramas, o unitate va fi transformata pe gaz si, impreuna cu cea care este retehnologizata, va continua sa produca energie si sa asigure servicii de sistem.

"Deci practic, cu toate aceste masuri, carbunele va respecta acea reducere de emisii de 50% pe zona de producere a energiei electrice din carbune. Este o tinta ambitioasa si o putem atinge, insa pentru asta avem nevoie de gaz, iar Romania detine rezerve onshore si offshore. Marea Neagra este un subiect de tara, pentru care trebuie sa existe un consens politic. Modificarea legii offshore, daca se doreste, va fi doar in Parlament, prin consens politic, sa nu mai existe acel ping-pong care a fost pana acum intre Senat si Camera Deputatilor, sa fie o lege unanim acceptata", a precizat ministrul.

Popescu a repetat ca, daca Exxon se va retrage in proiectul Neptun Deep, si-ar dori ca Romgaz sa preia o parte din participatia la acea concesiune si exista negocieri in derulare, potrivit Agerpres.ro.

"Este nevoie de gaze, este nevoie sa le aducem in circuitul economic, este nevoie de ele sa realizam planul de decarbonare a Romaniei si tintele din Green Deal, pentru ca, fara gazul nostru, este greu sa ne bazam pe import. Vineri am semnat autorizatia de constructie pentru forajele geologice pentru amplasarea conductei in zona Midia, pentru perimetrul concesionat de Black Sea Oil and Gas, unde lucrarile merg inainte, iar in 2021-2022 probabil vom avea primele gaze aduse la tarm. Sunt optimist ca si in cazul perimetrului Neptun vom avea in curand decizia de investitii, iar gazul va ajunge la tarm si va fi procesat in Romania", a mai spus oficialul.