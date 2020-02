Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a mentionat, in cadrul unei emisiuni televizate, ca daca temperaturile vor depasi 20 grade, cazurile de coronavirus vor fi din ce in ce mai putine. Specialistul a spus ca acest tip de virus poate fi distrus destul de usor, utilizand chiar si un simplu dezinfectant.

"Virusul rezista la o temperatura de 4-8 grade Celsius, sensibil mai mult decat la o temperatura de 20...30 de grade. Daca temperaturile vor creste, atunci, cu siguranta, raspandirea virusului va scadea. Studiile arata ca rezistenta este foarte mult redusa in cazul unei temperaturi ridicate. Probabil acesta este unul dintre motivele pentru care avem extrem de putine cazuri in Africa si nu am asistat la transmitere secundara, datorita temperaturilor de acolo", a declarat Presedintele Societatii Romane de Microbiologie.

"Acest virus se distruge relativ usor, la dezinfectanti banali, si nu cred ca ar trebui sa fie probleme deosebite legate de dezinfectia sanitara. Mai degraba de comportamentul individual al fiecaruia. Utilizarea unei masti de protectie previne transmiterea acestei boli", a mai adaugat acesta.

"Virusul se elimina prin tuse sau poate contamina suprafetele si ne imbolnavim cu acest tip de virus. Foarte importanta este igiena mainilor, sa evitam sa ducem mana pe fata. Putem face asta cand mana e spalata bine.

Durata maxima de incubatie este de 14 zile cu o medie de 5 - 7 zile. De la o simpla raceala pana la o forma grava, care apare la persoanele varstnice, iar mortalitatea fiind mai mare. O infectie mai grava la batrani.

Nu putem sa facem predictii, dar daca vor aparea cazuri in Romania, sa fim suficient de pregatiti noi, dar si cetatenii sa o faca, incat sa limitam transmiterea acestei infectii in comunitate", a explicat Alexandru Rafila, conform digi24.ro.