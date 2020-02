Persoanele care sosesc in Romania din localitatile italiene din regiunea Veneto si din provincia Lodi/Lombardia in care exista cazuri de infectie cu coronavirus sau care au calatorit in aceste localitati vor intra in carantina, iar in cazul in care nu respecta regulile sunt pasibili de pedeapsa, a declarat managerul Institutului "Matei Bals", Adrian Streinu Cercel.

Intrebat cum se va proceda in cazul in care vor exista persoane care sosesc in Romania din localitatile in care exista cazuri de infectie cu coronavirus si nu respecta recomandarile facute, Streinu Cercel a raspuns: "Noi incercam sa stabilim contactii si pe urma, daca nu au respectat (n.r. - recomandarile), sunt pasibili de pedeapsa, sper sa nu se ajunga acolo".

"Locurile din Centrul de carantina din Bucuresti sunt destinate celor care sunt adusi de Fortele Aeriene Romane cu avioane militare, ceilalti se carantineaza la domiciliu sub supravegherea DSP", a afirmat Streinu Cercel.

El a spus ca Institutul "Matei Bals" este pregatit. "Kituri (n.r. - de coronavirus) sunt suficiente si la celelalte centre din tara, au ajuns", a sustinut Streinu Cercel.

Medicul a aratat ca a fost format si personalul din centrele din Iasi, Timisoara si Cluj. "Au si costume si masti, sa vedem pentru cat timp, ca aprovizionarea este cu probleme in momentul de fata la nivel mondial", a aratat medicul.

Potrivit acestuia, cercetatorii din China au realizat un vaccin, insa acesta este in teste.

"Colegii din China au facut un vaccin pe care il testeaza pe animale. Sa vedem cat de eficient este si in functie de acest lucru, daca se dovedeste a fi eficient, se va extinde rapid (n.r. - vaccinul)", a mai aratat Streinu Cercel.

Autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani simptomatici cu noul coronavirus, precizeaza Ministerul Sanatatii, care afirma ca Romania ar putea fi mai expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani pe rutele terestre si aeriene dintre Italia si China.

Reprezentantii Comitetului intersectorial pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu noul Coronavirus (COVID-19), impreuna cu reprezentantii autoritatilor cu responsabilitate in acest domeniu, au sustinut sambata o teleconferinta, avand in vedere evolutia cazurilor de imbolnavire din Italia, in zone unde se afla sau calatoresc numerosi cetateni romani.

Potrivit unui comunicat de presa al MS, autoritatile de sanatate publica vor include persoanele care sosesc in Romania din localitatile afectate din regiunea Veneto si din provincia Lodi/Lombardia sau care au calatorit in aceste localitati in ultimele 14 zile, in categoria celor care trebuie sa stea dupa intrarea in tara in conditii de carantina timp de 14 zile.

"Noile masuri vor fi transmise de catre Ministerul Sanatatii catre unitatile sanitare si medicii de familie, prin directiile de sanatate publica judetene si a Municipiului Bucuresti", afirma sursa citata, potrivit Agerpres.

Conform MS, vor fi suplimentate masurile de control si prevenire a infectiei cu noul coronavirus la punctele de frontiera terestre, maritime/fluviale si aeriene.