Autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani simptomatici cu noul coronavirus, precizeaza Ministerul Sanatatii, care afirma ca Romania ar putea fi mai expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani pe rutele terestre si aeriene dintre Italia si China.

"Reprezentantii Comitetului intersectorial pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu noul Coronavirus (COVID-19), impreuna cu reprezentantii autoritatilor cu responsabilitate in acest domeniu, au sustinut in seara zilei de 22 februarie 2020 o teleconferinta, avand in vedere evolutia cazurilor de imbolnavire din Italia, in zone unde se afla sau calatoresc numerosi cetateni romani. Pana in prezent, nu sunt raportate de catre autoritatile italiene cazuri de cetateni romani simptomatici cu noul coronavirus. In acest context, Romania ar putea fi mai expusa la aparitia de c cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani pe rutele terestre si aeriene dintre cele doua tari (n.r. - Italia si China)", se arata intr-un comunicat de presa al MS.

Potrivit sursei citate, autoritatile de sanatate publica vor include persoanele care sosesc in Romania din localitatile afectate din regiunea Veneto si din provincia Lodi/Lombardia sau care au calatorit in aceste localitati in ultimele 14 zile, in categoria celor care trebuie sa stea dupa intrarea in tara in conditii de carantina timp de 14 zile. Aceste masuri sunt similare cu cele aplicate de autoritatile italiene.

"Noile masuri vor fi transmise de catre Ministerul Sanatatii catre unitatile sanitare si medicii de familie, prin directiile de sanatate publica judetene si a Municipiului Bucuresti", afirma sursa citata.

Conform MS, vor fi suplimentate masurile de control si prevenire a infectiei cu noul coronavirus la punctele de frontiera terestre, maritime/fluviale si aeriene.

Totodata, Ministerul Sanatatii va asigura personalul medical necesar in punctele de trecere a frontierei, cu specialisti din cadrul directiilor de sanatate publica, inclusiv prin detasare din alte judete si unitati sanitare.

"Toate persoanele care se incadreaza in definitia de caz suspect vor fi raportate imediat de catre toate unitatile sanitare unde acestea se prezinta (unitatile primiri urgente, spitale, medici de familie) la directiile de sanatate publica si la Serviciul de monitorizare din cadrul DSU. In aceste zile, Ministerul Sanatatii va completa cadrul legislativ cu masuri necesare pentru carantina si pentru managementul cazurilor suspecte si confirmate de infectie cu coronavirus (COVID-19)", se mai arata in comunicat, potrivit Agerpres.

Totodata, MS precizeaza ca va fi extinsa campania de informare a populatiei privind infectia cu noul coronavirus, masurile de prevenire individuale si colective care trebuie luate si va fi elaborat un buletin de informare zilnic privind evolutia situatiei la nivel international si eventualele masuri suplimentare luate de autoritatile romane.