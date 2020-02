Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de vant puternic valabila duminica, intre orele 6:00 si 18:00 in 27 de judete, care de duminica seara se va transforma in Cod portocaliu, si va fi valabila pana luni la ora 18:00, si o atentionare Cod galben pentru restul tarii, valabila de duminica, ora 18:00, pana luni la ora 18:00, in restul tarii.

Potrivit meteorologilor, primul Cod galben vizeaza zona de munte a judetelor Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Mures, Harghita, Neamt, Bacau, Covasna, Vrancea, Buzau, Brasov, Prahova, Dambovita, Arges, Sibiu, Valcea, Hunedoara, Gorj, Mehedinti, Caras Severin, Timis, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Salaj si Satu Mare.

In intervalul mentionat vantul va avea intensificari la munte, iar la altitudini de peste 1.500 metri rafalele vor atinge 80-90 km/h. In a doua parte a zilei, in nordul Carpatilor Orientali va ninge viscolit.

Intensificari ale vantului, cu viteze in general de 50-55 km/h, vor fi si in nord-vestul tarii, precizeaza ANM.

Incepand de duminica, ora 20:00, pana luni la ora 18:00, in aceste zone Codul galben se va transforma in Cod portocaliu, conform caruia vantul va avea intensificari sustinute, cu rafale de peste 110- 130 km/h. Temporar va ninge viscolit, diminuand semnificativ vizibilitatea, la inceput in Carpatii Orientali, apoi si in restul zonei montane, la altitudini in general de peste 1.600 de metri.

Incepand de duminica, ora 18:00, vantul se va intensifica treptat in cea mai mare parte a tarii. La munte vor fi rafale de 80-100 km/h, iar in Transilvania, Moldova, Maramures si nordul Crisanei viteza vantului va atinge 65-80 km/h si pe arii restranse 85-90 km/h. In celelalte regiuni vor fi intensificari locale si temporare, in special pe parcursul zilei de luni (24 februarie), cu viteze in general de 55-70 km/h.

Vor fi precipitatii pe arii extinse si in general moderate cantitativ in regiunile nordice si centrale, unde vor fi mai ales ploi, iar la munte, cu precadere la altitudini mari, treptat vor predomina ninsorile, informeaza Agerpres.