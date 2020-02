Primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a inmanat chirurgului cardiovascular pediatru, Youssef Tammam, Trofeul de Excelenta si Diploma de Excelenta. Acesta a operat, pro-bono, in ultimii ani, peste 1.000 de copii si nou-nascuti romani, cu malformatii cardiace severe.

"I-am inmanat Trofeul si Diploma de Excelenta chirurgului cardiovascular pediatru Youssef Tammam, cel care, in ultimii ani, a operat cu succes, pro-bono, peste 1.000 de copii si nou-nascuti romani, cu malformatii cardiace severe, la Spitalul Marie Curie din Capitala.

La eveniment au fost prezente si alte personalitati medicale, precum: Dr. Catalin Cirstoveanu, Seful Sectiei de Terapie Intensiva Nou Nascuti a Spitalului Marie Curie, cu numeroase cazuri impresionante de copii salvati si initiatorul unor proiecte precum construirea heliportului de pe acoperisul acestui spital, Dr. Alin Nicolescu, cardiolog pediatru, Sef Sectie Cardiologie Pediatrica in cadrul Spitalului Marie Curie si specialist in evaluarea cordului fetal, dar si Daniel Buzatu, managerul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii 'Marie Curie'.

Inmanarea Plachetei Orasului, a Trofeului de Excelenta si a Diplomei de Excelenta este modalitatea prin care ne exprimam astazi aprecierea, respectul si multumirea pentru profesionalismul, daruirea, priceperea si generozitatea pe care le-ati pus, de-a lungul anilor, in slujba celor mai mici pacienti.

Inca de la preluarea mandatului meu am depus toate eforturile, impreuna cu specialistii Primariei Capitalei, astfel incat conditiile de munca si dotarea celor 19 spitale aflate in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti sa constituie un model de bune practici pentru intreaga tara. Am investit in jur de 100 de milioane de euro anual in domeniul santatatii, am achizitionat aparatura ultramoderna si am luat o serie de masuri, in premiera, pentru cadrele medicale care lucreaza in aceste unitati medicale: locuinte de serviciu, burse in strainatate sau biblioteci virtuale cu literatura internationala de specialitate.

Cea mai importanta investitie, si unul dintre proiectele mele de suflet, este realizarea Spitalului Metropolitan, un viitor complex medical cu functii complementare, centru de excelenta si campus universitar.

Am prezentat viitorul complex format din spitalul propriu-zis, care va avea 3 corpuri de cladire, un Compartiment de Primiri Urgente, un turn cu 7 etaje dotat cu heliport si in cadrul caruia se vor regasi spatii de cazare pentru rudele pacientilor si cabinete medicale. Se va mai construi si o cladire pentru cresa, gradinita si campus universitar.

Dr. Youssef Tammam a multumit pentru distinctia primita, a salutat initiativa de a construi Spitalul Metropolitan si, impreuna cu managerul spitalului Marie Curie, Daniel Buzatu, a solicitat sprijinul Primariei Capitalei pentru Dezvoltarea Centrului de Chirurgie Cardiaca Pediatrica din cadrul spitalului, in vederea demararii unor investitii care sa aiba ca rezultat dublarea numarului de interventii efectuate anual.

Totodata, Dl Daniel Buzatu a multumit pentru demersurile facute in vederea demararii lucrarilor de consolidare a cladirilor aferente spitalului, dar si pentru masurile dispuse in vederea reucuperarii unui teren adiacent spitalului, retrocedat anterior, insa aflat in prezent in procedura de readucere in parimoniul Municipiului Bucuresti. Acest teren este necesar pentru realizarea unor proiecte de investitii care sa vina in sprijinul pacientilor.

Dr. Youssef Tammam a absolvit Facultatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti in anul 1985 si a urmat rezidentiatul la Institutul Clinic Fundeni, sub indrumarea profesorului Ioan Pop de Popa, fondatorul scolii romanesti de chirurgie cardiovasculara. Cativa ani mai tarziu, Dr. Youssef Tammam primeste titlul de doctor in stiinte cu o lucrare despre chirurgia cardiaca pediatrica.

In ultimii ani a efectuat cu succes peste 1000 de interventii chirurgicale – chirurgie cardiaca pediatrica si chirurgie interventionala cardiaca, prin Programul de Chirurgie Cardiaca Pediatrica demarat pentru Spitalul Marie Curie, in cooperare cu Clinica San Donato din Milano, in cadrul caruia doctori ai Policlinicii San Donato din Italia pregatesc echipa de medici, asistenti medicali si tehnicieni romani pentru interventii chirurgicale cardiace complexe. Primii copii au fost operati in luna septembrie a anului 2013", a transmis pe pagina sa de Facebook Gabriela Firea.