Raed Arafat critica Ordonanta de Urgenta privind Sanatatea si considera ca Avocatul Poporului a procedat corect atunci cand a atacat-o la CCR.

"Sunt doua etape. O etapa s-a intamplat anul trecut cand s-a deschis calea la complata. Tu, ca om simplu, te duci la medicul de familie, el are un contract cu un privat, te pune pe lista de steptare ca nu mai sunt bani la casa de sanatate si esti fortat sa dai bani. Acum, cu ordonanta de atunci, orice privat vine si spune ca la mine casa acopera atat, restul il acoperiti dumneavoastra. Acest lucru, in noua ordonanta a fost prorogat, amanat un an", a spus Arafat.

"Bugetul de stat nu este nelimitat. Daca privatul vede ca este o sansa mai mare de atras resurse, atrage medici din sectorul public, avem o usoara scadere, unii medici s-au pensionat. Avem dificit de aproximativ 40%. Sunt spitale in tara care au deficit de medici de 80%", a mai adaugat Raed Arafat.

"Serviciile comerciale merg pe alegere. In sistemul public sunt niste reguli, mergem cu pacientul la cel mai apropiat spital care este competent pentru el. In momentul in care pacientul va avea drept de alegere, vor vrea toti la Spitalul Floreasca, de exemplu. In momentul ala, ambulanta devine taxi. Competitia va deveni total neloiala. In privat, daca vrei un medic, il angajezi maine. In sistemul public, medicul trebuie sa dea concurs, dureaza cel putin sase luni. Asta e concurenta neloiala.

Varianta era sa nu atinga de sistemul de urgenta. Plus ca nu poti fi medic dimineata la public, seara la privat, sub doi patroni care se cearta pe aceeasi suma de bani. Tarile normale nu ar permite asa ceva. Aici trebuie gasita o solutie", a afirmat Raed Arafat.

Citeste si: Ponta: Sigur vreti sa le dati toti banii lui Costache, Orban & Co?

"Cred ca este corect ce a facut Avocatul Poporului. Ca cetatean consider ca ordonanta trebuie dezbatuta, lasata la o parte urgenta. Se doreste sa intre comerciantii in ea si nu e corect", a conchis Arafat.