Terapeutul face parte din personalul unui centru de recuperare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) din Vaslui. Impreuna cu un antrenor de fitness sunt acuzati ca au intretinut relatii sexuale cu o fata in varsta de 14 ani, institutionalizata intr-un centru de ocrotire din municipiul Barlad.



Potrivit reprezentantilor DGASPC Vaslui, fata in varsta de 14 ani a relatat toate cele intamplate unui lucrator social din institutie.

"In urma relatarilor facute de minora, a fost convocata o sedinta de caz, a fost anuntata Politia, iar angajatul acuzat, terapeut intr-un centru de recuperare, este cercetat disciplinar. Pana la finalizarea anchetei, suplimentar a fost luata masura ca salariatul sa fie transferat intr-un loc in care nu interactioneaza cu copiii. Minora a fost inclusa intr-un program de consiliere psihologica", a declarat Irina Cimpeanu, purtator de cuvant DGASPC Vaslui.

Politistii fac in continuare cercetari in acest caz, deschizand doua dosare penale pentru savarsirea infractiunilor de act sexual cu minor si agresiune sexuala, potrivit g4media.ro.

"La nivelul institutiei s-au deschis doua dosare de cercetare penala, in urma unor sesizari primite de la DGASPC. Se efectueaza cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, sub aspectul savarsirii infractiunilor de act sexual cu minor si agresiune sexuala", a adaugat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita.