Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dupa-amiaza, in zona Moldovei, in judetul Galati, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

Seismul a avut loc la ora locala 13:22, la adancimea de 28 de kilometri, iar epicentrul a fost localizat la 51 km nord-vest de Galati, 61 km nord-vest de Braila, 105 km sud-est de Bacau, 144 km nord-est de Ploiesti, 148 km est de Brasov, 161 km sud de Iasi, 176 km sud-vest de Chisinau, 180 km nord-est de Bucuresti, 191 km nord-vest de Constanta si 205 km sud-vest de Tiraspol.

Tot luni, la ora 01:08, in Braila, zona Muntenia, s-a semnalat un cutremur slab cu magnitudinea 2,3, la adancimea de 20 de kilometri. Cutremurul a fost localizat la 59 km vest de Braila, 73 km sud-vest de Galati, 100 km est de Ploiesti, 117 km nord-est de Bucuresti, 146 km nord-vest de Constanta, 146 km sud-est de Brasov, 168 km sud de Bacau, 170 km nord-est de Ruse, 192 km est de Pitesti si 212 km nord de Varna.

In luna februarie, in Romania au avut loc, in total, 22 de cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2 si 3,5 grade pe scara Richter.

Cel mai semnificativ seism din acest an s-a produs in data de 31 ianuarie, in judetul Vrancea, la o adancime de 121 km, si a avut o magnitudine de 5,2 pe Richter. Cutremurul a fost resimtit si la Bucuresti, informeaza Agerpres.