Un numar de 690 de fete, cu varsta cuprinsa intre 11 si 14 ani, vor fi vaccinate anti-HPV in Harghita, dupa ce parintii lor au solicitat acest lucru, numarul reprezentand aproximativ 10% din totalul posibilelor beneficiare, arata datele furnizate de sefa Directiei de Sanatate Publica Harghita, Tar Gyongyi.

Potrivit acesteia, Ministerul Sanatatii a trimis in Harghita numarul de doze solicitat de parintii in 2017 si 2018, atunci cand Ministerul Sanatatii a cerut completarea unor formulare la medicii de familie.

Dr. Tar Gyongyi spune ca in respectiva perioada nu s-a primit vaccin, dar acum dozele au sosit si au fost distribuite medicilor de familie.

"Am primi cele 690 de doze pentru cei care au depus formularele in 2017 si 2018, deci pentru 10% din totalul posibililor beneficiari. Din pacate, arata si nivelul nostru de constiinta si de educatie sanitara, pentru ca, daca ne uitam la partea de screening de col uterin, la fel, avem o prezentare sub asteptari si sub nivelul pe care il presupune situatia Romaniei in statisticile de cancere de col uterin, unde suntem codasi. Vaccinul a fost trimis la medicii de familie, ei vaccineaza fetele si intre timp colecteaza chestionarele pentru anul 2020. Eu sper ca acesta a fost un inceput si promisiunile de la minister sunt ca si pentru 2019, daca au existat persoane care au depus cereri, vor fi satisfacute", a declarat presei sefa DSP Harghita.

Aceasta a incurajat medicii de familie sa sune parintii copiilor care beneficiaza de gratuitate in cadrul acestui program si sa-i convinga sa depuna formularele la DSP.

"Eu incurajez medicii de familie sa nu considere o munca in zadar, sa sune la parintii copiilor care beneficiaza de gratuitate in cadrul acestui program si sa-i convinga sa vina sa completeze formulare si sa le depuna la noi. M-am intalnit recent cu medici de familie din Harghita, din sate care nu stiau de acest program, desi eu am vorbit mult in presa despre el, la radio, am trimis e-mailuri repetate, pentru toti, dar probabil ca nu citesc cu atentie, inca nu exista din partea unor medici de familie, nu s-au conectat la noul tip de informare si de propagare a informatiilor. Ei nu stiau ca programul a repornit", a precizat dr. Tar.

Ea a subliniat ca efectul vaccinarii anti-HPV nu este unul imediat, dar ca in timp va scadea mortalitatea prin cancer de col uterin.

"Vaccinarea nu-si are efectul imediat vizibil, pentru ca aceasta vaccinare previne imbolnaviri posibile peste 20-30 de ani, adica reduce mortalitatea prin cancer de col uterin. Poate nu se vede foarte evident legatura, dar peste 20-30 de ani vom vedea in statistici cu siguranta, pentru ca in tarile in care se vaccineaza de mai multi ani e evident ca a scazut mortalitatea prin cancer de col uterin. (...) In tarile occidentale din Europa de Vest, dar si in SUA se vaccineaza si baietii, inainte de a-si incepe viata sexuala, pentru ca ei sunt la fel purtatori, ei propaga infectia. Si au fost multe discutii legate cu privire la varsta frageda la care incepe. Nu trebuie sa uitam ca trebuie timp pentru administrarea celor trei doze si pana la formarea nivelului de anticorpi care protejeaza si cand ne uitam, calculam, vaccinarea nici nu este atat de precoce. Unele mame s-au revoltat, ca la 11 ani fata lor nu isi incepe viata sexuala. Nu spune nimeni, unele da, pentru ca vedem si nasteri la 11-12 ani, din pacate, altele nu. Dar, ca o masura de sanatate publica sa aiba efect, trebuie sa o aplici din timp", a explicat sefa DSP Harghita.

Medicul a vorbit si de programul de vaccinare anti-HPV din 2008, care ar fi fost "un pas de laudat in istoria medicala a Romaniei", dar care "a ajuns sa fie compromis, amestecandu-se cu campania electorala de atunci".

Sefa DSP a mai aratat ca prevalenta cancerului de col uterin este in crestere, iar programul national de vaccinare gratuita anti-HPV este bine-venit.

Datele statistice arata ca in Harghita, in anul 2012, se inregistrau 352 de cazuri de cancer de col uterin, iar in 2019 numarul a ajuns la 486, potrivit Agerpres.ro.