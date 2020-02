Invatatoarea Maria Candea a venit gratis la o scoala din municipiul Sibiu, timp de trei saptamani, facand naveta 20 de kilometri din localitatea Sibiel, doar din grija pentru elevii care aveau un alt cadru didactic si care a lipsit de la ore din motive medicale.







In prezent, invatatoarea care ar fi trebuit sa le predea copiilor a ales sa se pensioneze dupa demararea mai multor anchete care verifica certificatele ei medicale. Practic, fosta invatatoare a celor 21 de elevi din clasa I de la Scoala "Radu Selejan" din Sibiu obisnuia sa anunte conducerea scolii, aproape in fiecare zi de luni, dupa ora 8,00, ca este bolnava, copiii ramanand astfel fara cadru didactic. Ei au fost supravegheati inclusiv de catre femeia de serviciu, secretara si directoarea scolii. Astfel, a fost rugata sa vina de acasa, din Sibiel, Maria Candea, care este pensionata, pentru a le preda materia copiilor. Aceasta a acceptat sa faca naveta zilnic si sa predea fara sa fie platita tot timpul.

"Sigur ca am venit neplatita, in perioada in care era concediu initial, nu prea ma putea plati. Ii cunosteam pe o parte dintre elevi, aveam si admiratie pentru colegii mei, pentru directoare, imi parea rau sa se strice prestigiul scolii. Erau niste motive. Si, pana la urma, nu toate lucrurile se fac pe bani", a declarat invatatoarea Maria Candea.

Intrebata de ce a acceptat sa vina in primul semestru sa predea stiind ca nu poate fi platita, institutia de invatamant trebuind sa achite concediile medicale ale fostei invatatoare, Maria Candea a spus ca doar dragostea fata elevi a motivat-o.

"Ma gandeam tot timpul la ei. Dimineata cand stiam ca nu vine, ma gandeam la ei, ce fac copiii acestia singuri", spune Maria Candea.

Dupa o cariera de 44 de ani ca invatatoare, Maria Candea a ajuns sa le predea si copiilor fostilor ei elevi pe care i-a avut in urma cu zeci de ani si cu care inca tine legatura.

Intrebata daca mai tine legatura cu fostii elevi, Maria Candea a raspuns: "Da, cu toti. Ne intalnim foarte des, eu am avut intotdeauna o relatie de prietenie cu ei. Ne intalnim, ne imbratisam, ne povestim ce s-a intamplat intre timp, unde sunt, unde lucreaza. Tin minte ca tin legatura si cu copii care au terminat si acum 30 de ani. Acum sunt parinti. Unii sunt plecati in SUA, altii in Germania".

Invatatoarea Maria Candea, care este foarte iubita de elevi si de parintii acestora, potrivit directoarei scolii, crede ca trebuie sa avem incredere in sistemul de educatie romanesc pentru ca "mai avem invatatori buni".

Dupa clarificarea situatiei fostei invatatoare care nu mai are contract de munca cu scoala, invatatoarea pensionata din Sibiel care face naveta la Sibiu este remunerata la plata cu ora pentru ca le preda elevilor de la Scoala "Radu Selejan", conform Agerpres.ro.