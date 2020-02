Ministerul Sanatatii recomanda Parlamentului sa nu interzica distribuirea tigaretelor in magazine, reclamele acestora, distribuirea gratuita de mostre de produse din tutun sau sponsorizarea de evenimente de catre companiile producatoare de tutun.

Documentul care arata aceste prevederi nu este semnat de catre ministrul Sanatatii, Victor Costache, ci de Nelu Tataru, secretarul de stat. De asemenea, este mentionat si faptul ca modificarea legislatiei in acest domeniu ar trebui facuta de statele membre ale Uniunii Europene, punand in aplicare directive europene, nu pe cont propriu.

"Este necesara protejarea populatiei, dar mai ales a copiilor, de efectele toxice ale inhalarii nicotinei si ale produselor de degradare termica a tutunului; cu toate acestea, demersurile pentru modificarea legislatiei nationale, conform procedurilor Tratatului privind functionarea Uniunii Europene, se realizeaza mai intai prin modificarea directivei, pe baza unor justificari prezentate de statele membre in grupurile de lucru si comitetele permanente, dupa care, odata ce au fost adoptate respectivele modificari, toate statele membre le agreeaza si transpun in legislatia nationala", se arata in document.

Propus anul trecut, in iunie, proiectul de lege are in vedere interzicerea expunerii tigarilor in magazine, reclamele la tigari, actiunile de promovare si distribuire gratuita de mostre de produse din tutun, precum si sponsorizarea de evenimente de catre companiile producatoare de tutun.

Cei trei parlamentari USR, din cadrul Comisiilor de Sanatate din Parlament, Adrian Wiener, Emanuel Ungureanu si Tudorel Pop au initiat acest proiect anul trecut, la insistentele societatii civile, potrivit hotnews.ro.