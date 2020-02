In cadrul unui control efectuat de catre cei de la Autoritatea Nationala pentru protectia Consumatorului, au fost aplicate amenzi in valoare de 170.000 de lei pentru unitatile comerciale care functionau in incinta scolilor si liceelor din Capitala, oprind de la comercializare aproximativ jumatate de tona de alimente.

"Avand in vedere Parteneriatul incheiat in data de 11 februarie 2020 intre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar din Bucuresti si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, care are ca principal obiectiv verificarea modului de aplicare legislatiei in vigoare privind alimentatia sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar, in data de 19 februarie 2020 comisarii din cadrul CRPC Bucuresti-Ilfov au controlat un numar de 32 societati comerciale in vederea verificarii modului in care se respecta prevederile legale la comercializarea produselor alimentare in chioscurile si cantinele din incinta scolilor si liceelor din Bucuresti. Ca urmare a deficientelor constatate s-au aplicat 20 de amenzi contraventionale in valoare totala de 170.000 lei si 3 avertismente", au mentionat reprezentantii ANPC.

Eduardt Cozminschi, presedintele ANPC, a declarat ca "verificările au pornit de la premisa importantei educării micilor consumatori cu privire la un stil de viată sănătos. Ne dorim ca viitoarele generaţii de consumatori de servicii şi produse să-şi formeze de timpuriu un comportament alimentar sănătos, si totodată, să fie pe deplin informaţi cu privire la caracteristicile produselor pe care le consumă".

S-a impus oprirea definitiva de la comercializare a 405 kg produse alimentare nerecomandate prescolarilor si scolarilor (prajituri, bomboane, ciocolata, acadele, chipsuri, biscuiti sarati, snacksuri, napolitane) in valoare de 5 587,5 lei si cantitatea de 627 litri sucuri si bauturi racoritoare cu continut de zahar ridicat, in valoare de 5016 lei, potrivit adevarul.ro.