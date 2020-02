O persoana a anuntat, joi, prin apel la 112, ca a pus o bomba la un mall din zona Obor, anunta Politia Capitalei.

UPDATE 15:23 Anuntul cu bomba de la mall-ul din zona Obor s-a dovedit a fi fals, dupa ce, in urma controlului pirotehnic, nu au fost gasite "elemente de interes", potrivit reprezentantilor Serviciului Roman de Informatii.

"Astazi, in jurul orei 12,20, o persoana a anuntat prin apel 112 ca a pus un dispozitiv explozibil intr-un mall din Sectorul 2. La fata locului au sosit politisti care au procedat la evacuarea persoanelor prezente in locatie si, de asemenea, au fost aplicate restrictii rutiere in zona", informeaza sursa citata, potrivit site-ului Agerpres.

La adresa sunt prezente fortele Serviciului Roman de Informatii, precum si Serviciului Pirotehnic din cadrul IGPR.