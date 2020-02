Metroul din Drumul Taberei se va deschide in curand. Lucian Bode, ministrul interimar al Transporturilor, a declarat ca va pune in functiune metroul Drumul Taberei pana la data de 30 iunie 2020.

"Imi asum inca o data si aici, in fata dumneavoastra, punerea in functiune cu calatori, pana la data de 30 iunie 2020, a Magistralei M5, tronsonul Drumul Taberei - Eroilor, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei.

Tot in aceasta perioada, imi propun finalizarea achizitiei si livrarea in termenul contractual a materialului rulant - 13 trenuri noi pana in decembrie 2023", a mentionat acesta in cadrul audierilor din comisiile de specialitate reunite, din Parlament, potrivit antena3.ro.

"In ceea ce priveste Magistrala M6 Gara de Nord - Otopeni, pe tronsonul 1 Mai - Tokyo procedura de achizitie este in derulare, iar pe tronsonul Tokyo - Otopeni proiectare si executie lucrari de structura de rezistenta este in curs de validare in conformitate cu solicitarile cofinantatorului proiectului", a mai adaugat Lucian Bode.