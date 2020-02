Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Dreptatii Sociale.

"In fiecare an, pe 20 februarie, ONU marcheaza Ziua Mondiala a Dreptatii Sociale, prin care suntem indemnati sa ne reamintim ca justitia sociala inseamna eliminarea tuturor barierelor cu care se confrunta oamenii din cauza varstei, rasei, etniei, religiei, culturii.

Pentru ONU si statele membre, aplicarea justitiei sociale pentru toti oamenii se afla in centrul misiunii sale globale de promovare a dezvoltarii si demnitatii umane. Recent, Natiunile Unite si-au intarit angajamentul cu privire la justitia sociala prin adoptarea de catre Organizatia Internationala a Muncii a Declaratiei privind justitia sociala pentru o globalizare echitabila. Declaratia vizeaza crearea premiselor bunastarii sociale pentru toti oamenii.

Echitatea sociala va exista numai atunci cand toti oamenii vor avea sanse egale pentru a reusi in viata. Niciun om nu ar trebui sa traiasca in saracie, iar un prim pas in acest sens sunt investitiile in educatie, unul dintre pilonii de baza ai unei societati prospere.

Romania, in calitate de stat membru al ONU si UE, si-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabila (ODD) ale Agendei 2030. Strategia este centrata pe increderea ca statul serveste nevoilor fiecarui cetatean, in mod echitabil", a scris Ana Birchall pe pagina sa de Facebook.