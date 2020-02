Monitorizarea reziduurilor de pesticide identificate in fructele si legumele provenite din import arata ca 1,66% din probele analizate au avut depasiri ale limitelor maxime, sub media neconformitatilor inregistrate la nivelul Uniunii Europene, care se situeaza la 4,1%, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

Datele au fost prezentate in cadrul sedintei Consiliului Stiintific din cadrul ANSVSA organizate in vederea obtinerii unor opinii stiintifice cu privire la subiecte de interes pentru activitatea serviciilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor de stat, pe baza carora sa se poata stabili strategia pe termen scurt si mediu in domeniul sanatatii animalelor si a sigurantei alimentelor, precizeaza ANSVSA intr-un comunicat.

Principalele teme abordate in cadrul sedintei au fost: strategia pentru combaterea pestei porcine africane, gestionarea focarelor de gripa aviara din Maramures, monitorizarea reziduurilor de pesticide identificate in fructele si legumele provenite din import si identificarea unor modalitati eficiente de colaborare directa intre ANSVSA si universitatile sau institutiile de profil.

In privinta Planului de eradicare a pestei porcine africane in populatia de mistreti din Romania au fost supuse dezbaterilor mai multe problematici legate de reducerea numarului de mistreti, plata despagubirilor, ecarisarea teritoriului de mistretii morti, evolutia focarelor de pesta porcina africana, situatia complexelor de vanatoare, etc.

"In urma celor discutate, s-a concluzionat ca, pana in prezent, strategia pentru combaterea pestei porcine africane aprobata in anul 2018, care prevede ca mistretii din zonele afectate sa fie vanati in proportie de 100%, respectiv reducerea efectivului la mai putin de 0,5 mistreti/kilometru patrat in jurul zonelor afectate, nu s-a realizat", subliniaza reprezentantii Autoritatii.

ANSVSA avertizeaza ca la aceasta data in Romania numarul focarelor de pesta porcina africana si a zonelor in care trebuie impuse masuri sunt in crestere, aspecte care vor determina o crestere semnificativa a costurilor pentru eradicarea si combaterea acestei maladii si, implicit, pierderi economice majore.

In acest context, presedintele ANSVSA a solicitat si a obtinut sprijinul mediului academic in privinta revizuirii si reactualizarii strategiei privind combaterea pestei porcine africane si adaptarea acesteia la situatia existenta.

In ceea ce priveste gestionarea focarului de gripa aviara H5N8, diagnosticat la pasari pe platforma zootehnica Seini din judetul Maramures, membrii Consiliului Stiintific au apreciat modul prompt in care ANSVSA a actionat in conformitate cu legislatia europeana si nationala pentru combaterea focarului primar si a celui secundar, mentioneaza Autoritatea.

De asemenea, a fost prezentat modul de gestionare de catre Comisia Europeana a situatiei epidemiologice la nivel european, prin decizii de restrictionare a zonelor in care evolueaza gripa aviara in statele membre ale UE si prin interdictia totala a importului de pasari vii si produse ale acestora, in cazul tarilor terte.

"Referitor la subiectul monitorizarii reziduurilor de pesticide identificate in fructele si legumele provenite din import, statistica releva ca numai 1,66% din probe analizate au fost declarate neconforme (depasiri ale limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide). Procentul este sensibil mai mic decat media neconformitatilor la nivelul Uniunii Europene, care se situeaza la 4,1%", arata ANSVSA.

Ultimul subiect dezbatut a fost consacrat necesitatii de identificare a unor modalitati eficiente de colaborare directa intre ANSVSA si universitatile si institutiile de profil, in sensul organizarii de sesiuni de instruire a medicilor veterinari din sectorul de stat si a medicilor veterinari concesionari, in scopul de a fi permanent conectati la realitatea epidemiologica actuala.

In acest sens, presedintele ANSVSA a propus ca intre autoritate si universitatile/institutiile de profil sa fie incheiat un acord de colaborare, care sa reprezinte cadrul juridic pentru functionarea de grupuri de experti pe diferite tematici, precum epidemiologie, boli infectioase, analiza de risc, igiena si industrie alimentara, aspect cu care au fost de acord toti membri Consiliului Stiintific.

Consiliul Stiintific al ANSVSA este format din personalitati recunoscute ale mediului academic, care acorda asistenta tehnica si stiintifica, privind legislatia nationala si comunitara, in domeniile care au o influenta directa sau indirecta asupra ariei de competenta a Autoritatii, potrivit Agerpres.ro.