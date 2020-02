Un al doilea cetatean roman de la bordul vasului de croaziera "Diamond Princess" a fost depistat cu noul coronavirus, fiind transportat la un spital din Tokyo, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Potrivit MAE, starea de sanatate a persoanei respective este buna. Cetateanul roman face parte din echipajul vasului.

"Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre MAE nipon cu privire la confirmarea unui al doilea caz de infectare cu coronavirus a unui cetatean roman, membru al echipajului de pe vasul de croaziera Diamond Princess", precizeaza sursa citata, care arata ca respectivul cetatean a fost transferat la o unitate medicala din Tokyo, "care a transmis misiunii diplomatice in cursul zilei de 19 februarie ca se simte bine si nu manifesta simptome".

Potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei romane, autoritatile locale au informat ca toate persoanele prezente la bordul navei de croaziera au fost supuse testelor medicale, fiind in asteptarea rezultatelor.

In ceea ce priveste nava Westerdam, potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Hanoi, acreditata si pentru Regatul Cambodgia, de la autoritatile cambodgiene, opt dintre cei noua cetateni romani care s-au aflat la bord in calitate de turisti au parasit Cambodgia, cel de-al noualea ramanand in capitala Phnom Penh. Costurile deplasarilor au fost suportate de proprietarul vasului de croaziera, potrivit Agerpres.