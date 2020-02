Lectura sub un minut

Adrian Duicu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat definitiv la un an si jumatate de inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie.

Actualul membru al Pro Romanaia a fost arestat la domiciliu, in perioada 3 aprilie 2014 - 1 aprilie 2015, iar in 2017 a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare de catre Curtea de Apel Bucuresti.

In referatul la dosarul de coruptie al lui Adrian Duicu, procurorii DNA sustineau in 2014 ca acesta si-a folosit calitatea influenta pentru a determina o promovare in centrala Ministerului Afacerilor de Interne pentru Stefan Constantin Ponea, seful Politiei Mehedinti, potrivit site-ului g4media.ro.

Traficul de influenta s-ar fi facut din biroul de premier al lui Victor Ponta.