O pacienta din Marea Britanie a interpretat la vioara Mahler si Gershwin, in timp ce era operata pe creier pentru extragerea unei tumori. Femeia a cântat în timpul intervenției chirurgicale pentru ca medicii să poată monitoriza mai bine activitatea creierului în așa fel încât să se se asigure că nu îi afectează capacitatea de a cânta.

Dagmar Turner, 53 de ani a cantat la vioara pe parcursul operatiei, tumoarea fiind localizata in lobul drept frontal al creierului, aproape de zona care controleaza miscarile mainii stangi.

Profesorul Keyoumars Ashkan, consultant la Spitalul unde a avut loc interventia, a venit cu ideea de urmari activitatea creierului in timp ce pacienta canta.

Turner a interpretat muzica lui Gustav Mahler, clasicul ”Summertime” al lui George, dar si piese ale cantaretului spaniol Julio Iglesias, potrivit hotnews.ro.

"A fost pentru prima data cand un pacient a cantat in timpul operatiei. Am reusit sa inlaturam 90% din tumoare, inclusiv acele zone care erau predispuse la o activitate agresiva, reusind, in acelasi timp, ca ii pastram intacta functionalitatea mainii stangi", mentioneaza doctorul care a gestionat intreaga interventie.

"Vioara este pasiunea mea. Cant de la 10 ani, iar gandul ca nu as mai fi putut face asta era dureros", a spus pacienta.