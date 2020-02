Un elev in varsta de 13 ani din Deva a trecut prin momente cumplite, chiar pe holurile scolii in care invata.



Un adolescent de 18 ani si unul de 14 ani sunt cercetati penal pentru tentativa de talharie, dupa ce au intrat in incinta unei scoli din Deva si au agresat un elev de clasa a saptea.

"Politia Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la faptul ca, luni, in jurul orei 09.00, un elev in varsta de 13 ani, din Deva, in timpul pauzei a fost acostat de doi tineri, care au incercat sa il talhareasca. Unul l-a imobilizat, tinandu-l cu mainile peste brate, iar celalalt l-a cautat in buzunare si in portofel, dar negasind nicio suma de bani, cei doi l-au lasat pe minor sa plece, fara sa ii sustraga vreun bun sau sa ii produca vatamari corporale", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu.

Politistii au identificat faptul ca autorii infractiunii au intrat in unitatea de invatamant pe poarta de acces, profitand de aglomeratia din timpul recreatiei si de neatentia agentului de securitate. Unitatea de invatamant este prevazuta cu paza proprie si sistem de supraveghere video, potrivit adevarul.ro

"In acest caz, politistii Biroului Investigatii Criminale Deva au intocmit dosar penal pentru tentativa la talharie. Fata de tanarul de 18 ani, politistii au luat masura preventiva a retinerii pentru 24 de ore. Acesta a fost depus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Politiei Municipiului Deva, urmand sa fie prezentat magistratilor Parchetului de pe langa Judecatoria Deva, in vederea luarii masurilor legale", a informat reprezentantul IPJ Hunedoara.