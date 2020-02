Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis amendarea postului Antena 1 cu 100.000 de lei pentru abateri de la prevederi privind protectia minorilor in emisiunea ''Acces direct''.





CNA a analizat in sedinta de marti rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate, ca urmare a numarului mare de reclamatii primite la Consiliu pentru modul in care Antena 1 a prezentat "serialul Vulpita" in cadrul emisiunii "Acces direct".

Monitorizarea a cuprins 17 editii ale emisiunii, difuzate in perioada 13 ianuarie - 6 februarie, la care au participat ca invitati Veronica, zisa Vulpita, si Viorel Stegaru din judetul Vaslui, potrivit unui comunicat al CNA.

CNA a constatat incalcarea de prevederi din Legea audiovizualului conform carora "difuzarea in serviciile de televiziune si de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizica, mentala sau morala a minorilor se poate face numai daca, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces conditionat, se asigura faptul ca minorii din zona de transmisie, in situatii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective", raportat la prevederi din Codul de reglementare a continutului audiovizual.

Potrivit acestora, responsabilitatea clasificarii programelor revine radiodifuzorilor si furnizorilor de servicii media la cerere, in conformitate cu mai multe criterii, printre care acela referitor la psihologia personajelor si reperele morale pe care acestea le ofera copiilor sau adolescentilor.

De asemenea, CNA a stabilit ca nu au fost respectate prevederi potrivit carora nu pot fi difuzate in intervalul orar 6,00 - 23,00 productii care prezinta: violenta fizica, psihica sau de limbaj, in mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate; scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen; persoane in ipostaze degradante, chiar daca acestea si-au dat acordul.

Alte prevederi incalcate stipuleaza ca nu orice interes al publicului trebuie satisfacut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica incalcarea dreptului la demnitate, la propria imagine si la respectarea vietii private, asa cum acestea sunt recunoscute si ocrotite de Codul civil; simpla invocare a acordului prealabil al persoanei nu poate justifica incalcarea drepturilor si libertatilor altor persoane, ordinea publica sau bunele moravuri si nici nu poate inlatura raspunderea furnizorului de servicii media audiovizuale pentru continutul programului, prevazuta la art. 3 al Legii audiovizualului, potrivit Agerpres.ro.