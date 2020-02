Social • 19 Februarie 2020 • 10:52 10:52 Lectura de un minut

Ministrul demis al Sanatatii, Victor Costache, a declarat marti ca a fost demarata achizitia pentru noi doze de vaccin impotriva gripei sezoniere, in contextul in care cele 1,6 milioane de doze comandate pentru acest sezon au fost distribuite medicilor, in totalitate, pentru imunizarea populatiei, noile vaccinuri urmand sa fie disponibile in doua-trei saptamani.

"S-au distribuit toate cele aproape 1,6 milioane de doze de vaccin antigripal si rezultatele s-au vazut: rata de decese este de trei ori mai mica fata de anul anterior. (Pana - n.r.) Astazi au fost inregistrate 39 de decese, iar ultimele au fost numai in cazul pacientilor varstnici, cu multiple comorbiditati. (...) S-a demarat o achizitie suplimentara (de vaccinuri antigripale - n.r.), avem un contract-cadru de achizitie si, probabil, in doua-trei saptamani vom avea doze suplimentare", a spus Victor Costache. Potrivit acestuia, campania de vaccinare impotriva gripei din acest an poate fi catalogata ca un succes, chiar daca aceasta ar fi inceput mai tarziu si cu probleme legate de distributie. Ministrul Sanatatii a precizat ca anul acesta procedurile pentru achizitia vaccinurilor antigripale vor incepe in luna martie, pentru a fi evitate "greselile din anii anteriori", conform Agerpres.ro. "Anul acesta, in premiera, procedurile vor fi demarate in martie si in 2020-2021 nu va mai exista o criza a vaccinurilor, va putem asigura", a sustinut Costache Citeste si: Victor Costache sustine introducerea taxelor pentru zahar si pentru...

