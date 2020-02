Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost scos din penitenciar si adus marti la Tribunalul Bucuresti, unde era programata judecarea unei contestatii la executarea pedepsei, pe care a depus-o in dosarul in care a fost condamnat la trei ani si jumatate inchisoare.

Imbracat in costum, Dragnea a fost adus in sala de judecata cu catuse la maini si bagat in boxa arestatilor, dupa care cei doi avocati care il reprezinta, Flavia Teodosiu si Corneliu Liviu Popescu, au cerut voie sa stea de vorba cu el cateva minute.

Magistratul care se ocupa de acest caz, Manuela Orzata, a ridicat din oficiu o exceptie, sustinand ca Tribunalul Bucuresti nu are competenta sa judece aceasta contestatie la executare.

Avocatii lui Dragnea au cerut respingerea acestei exceptii, sustinand ca actiunea introdusa de fostul lider al PSD nu se bazeaza pe norme legale interne, ci pe prevederi CEDO.

Totodata, Corneliu Liviu Popescu s-a aratat deranjat de faptul ca procurorul de sedinta mesteca guma in timpul procesului.

Citeste si: Turcan

"Cererea noastra se refera la starea de detentie. Nu am invocat nicio enorma interna, ci prevederi CEDO. Noi ne referim la legalitatea detentiei, iar competenta apartine instantei de executare, care este Tribunalul Bucuresti. Mestecand guma domnul procuror, poate nu am fost eu atent ce a spus. O mesteca ostentativ in continuare, doamna presedinta", a spus Popescu.

Liviu Dragnea a declarat ca, dupa ce i s-a respins o cerere de recuzare a judecatoarei Orzata, Tribunalul vrea acum sa mute procesul la alta instanta.

"Nu am pregatire juridica, dar constat ca, dupa o cerere de recuzare si o cerere de abtinere respinse, acum Tribunalul vrea sa mute la alta instanta. Cred ca in ritmul asta o sa ajungem sa se judece cand se va termina mandatul", a afirmat Dragnea.

Instanta a ramas in pronuntare pe exceptia de competenta a Tribunalului, iar Dragnea a fost scos din sala de judecata.

Citeste si: Fifor: PSD denunta si sanctioneaza mascarada PNL-isto – Iohannista

Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Dragnea a facut mai multe incercari de a iesi din penitenciar, prin introducerea in instante a doi cai extraordinare de atac, insa cererile sale au fost respinse.

Conform rechizitoriului intocmit de DNA, Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, in schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la mentinerea ilegala in posturi a doua angajate - Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.

Cele doua nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor de munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul Organizatiei PSD Teleorman, a aratat DNA.

Citeste si: Florin Citu a primit aviz negativ pentru portofoliul de ministru al...

Potrivit procurorilor, Dragnea a determinat-o pe Stoica sa se angajeze si sa fie remunerata in cadrul DGASPC Teleorman. El a mai fost acuzat ca a contribuit, prin influenta pe care o avea in calitate de presedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica sa fie mentinute in functie la DGASPC Teleorman, potrivit Agerpres.ro.