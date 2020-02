O imunitate puternica reprezinta un scut de aparare eficient impotriva infectiilor, alergiilor sau chiar cancerului. Dar pentru a functiona ca la carte, sistemul imunitar are nevoie de anumiti nutrienti, ce vor fi asigurati, preferabil, prin alimentatie si un stil de viata sanatos.

Iata un top 3 cele mai bune vitamine pentru intarirea imunitatii. Afla cum pot fi procurate si ce doze sunt necesare.

Vitamina C

Cea mai faimoasa este, fara indoiala, vitamina C. Si pe buna dreptate, fiindca vitamina C este unul dintrei cei mai puternici aliati nu doar pentru imunitate, ci pentru bunastarea tuturor organelor si sistemelor din organism, inclusiv inima, creier, plamani, ficat, rinichi, piele.

In ceea ce priveste imunitatea, vitamina C intervine prin stimularea limfocitelor T, celule imunitare care combat virusurile si bacteriile si neutralizeaza celulele canceroase. De asemenea, oamenii de stiinta au demonstrat ca anticorpii lucreaza mai eficient in prezenta unei doze optime de vitamina C. In plus, interferonul produs de organism pentru anihilarea agentilor patogeni si celulelor canceroase, se sintetizeaza cu ajutorul vitaminei C.

Ai toate motivele sa-ti asiguri o doza optima de vitamina C, mai ales ca organismul nostru nu o poate produce si nici stoca. Asa ca tot ce iti ramane sa faci este sa consumi zilnic fructe si legume proaspete. Din fericire, vitamina C se gaseste in multe vegetale accesibile: citrice, kiwi, capsuni, mere, rodie, fructe de padure, catina, ardei gras, rosii, varza, broccoli, spanac. Poti apela si la suplimente alimentare cu vitamina C, daca medicul tau iti recomanda acest lucru.

In perioadele de gripa si raceli, sistemul imunitar are nevoie de doze mari de vitamina C, care pot depasi 1.000 mg/zi, conform unor studii clinice. Un aport suplimentar de vitamina C este necesar si in cazul celor care trec prin perioade de stres si suprasolicitare fizica, precum si celor care tin diete de slabire hiperproteice, sarace in fructe si legume. In schimb, dieta Rina, considerata una dintre cele mai echilibrate diete, promoveaza consumul crescut de fructe si legume, in conditiile in care micul dejun din fiecare zi trebuie sa includa fructe.

Vitamina D

Daca vrei sa treci usor peste provocarile anotimpului rece, ai mare nevoie de vitamina D. Desi se vorbeste mai putin despre rolul vitaminei D in sustinerea sistemului imunitar, trebuie sa stii aceasta este vitala pentru celulele imunitare. Toate celulele sistemului imunitar au receptori pentru vitamina D, iar in prezenta acesteia se activeaza celulele T-helper, responsabile cu apararea organismului de virusuri si bacterii.

Din pacate, multe persoane intra in sezonul rece cu deficit de vitamina D, motiv pentru care sunt predispuse la contractarea gripei si virozelor respiratorii. Peste 80% din populatie prezinta un nivel scazut al vitaminei D in lunile friguroase ale anului, din cauza lipsei expunerii la lumina soarelui.

Vitamina D – supranumita si „vitamina soarelui” – este singura substanta nutritiva care se sintetizeaza in piele sub actiunea razelor solare. In emisfera nordica, unde se afla si tara noastra, soarele permite sintetizarea naturala a vitaminei D in organism intre 15 mai si 15 septembrie. In rest, necesarul de vitamina D poate fi procurat din suplimente alimentare cu vitamina D3 si din alimente precum: peste, lactate, unt, ficat, ciuperci.

Mergi la medic pentru dozarea vitaminei D in sange. Daca reiese un deficit, iar specialistul iti recomanda administrarea unui supliment cu D3, urmeaza-i sfatul, pentru ca acest lucru te va ajuta la protejarea sistemului imunitar si mentinerea sanatatii oaselor.

Vitamina E

Este un puternic antioxidant care ajuta organismul sa lupte impotriva infectiilor. Numeroase studii arata ca vitamina E ajuta la cresterea nivelului de limfocite, celule imunitare care lupta impotriva virusurilor si bacteriilor.

Pe lista alimentelor care contin vitamina sunt incluse: uleiurile vegetale (ulei de masline, de floarea-soarelui, ulei de soia, ulei de germeni de grau), ouale, nucile, migdalele, avocado, cerealele integrale, semintele de dovleac, de floarea-soarelui, mango. Insa uleiurile vegetale supuse transformarilor termice (prajire) isi pierd cea mai mare parte din vitamina E si, mai grav, devin daunatoare sanatatii.

Suplimentele cu vitamina E trebuie administrate doar la recomandarea medicului, intrucat exista riscul de supradozare. Hipervitaminoza E poate aparea in conditiile in care se iau doze de cel putin 100 mg/zi, doza zilnica recomandata fiind de 22 unitati internationale.