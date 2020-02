O fata in varsta de 18 ani a murit luni seara, dupa ce a fost lovita de un autoturism in apropierea unei treceri de pietoni din comuna Coteana, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu.





Accidentul rutier s-a produs pe DJ 546, in comuna Coteana.

"Politistii Biroului Rutier Slatina s-au deplasat la fata locului, iar din primele cercetari se pare ca un tanar de 24 de ani, din comuna Sprancenata, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 546 ar fi acrosat o tanara de 18 ani din localitate. Evenimentul s-a produs in apropierea unei treceri de pietoni, iar in acest moment se efectueaza cercetari pentru a se stabili cu exactitate locul producerii. In urma impactului tanara a decedat", a precizat Alexandra Dicu, potrivit Agerpres.

Politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.