Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii (SELEC), cu sediul in Bucuresti, a inaugurat un nou Centru Operational dotat cu tehnologie de ultima generatie ce ofera platforma necesara pentru schimbul rapid de informatii intre autoritatile de aplicare a legii din cele 11 state membre si partenerii sai operationali, precum si posibilitatea de analiza tactica, operationala si strategica a datelor.

Centrul Operational, impreuna cu aplicatia S.I.R.A.T (SELEC Intelligence Reporting Application Tool), reprezinta un raspuns impotriva criminalitatii transfrontaliere, prin eficientizarea operatiunilor desfasurate de catre autoritatile nationale ale statelor membre si posibilitatea crearii de sinergii intre acestea.

Astfel, prin depunerea unui efort comun si coordonat, se urmareste descoperirea si destructurarea gruparilor implicate in comiterea crimei organizate din regiunea Europei de Sud-Est.

Noul Centru Operational sprijina activitatea si demersurile centrului SELEC, unica organizatie de aplicare a legii din sud-estul Europei care actioneaza la nivel operational in domeniul combaterii criminalitatii transfrontaliere, reunind autoritatile politienesti si vamale din statele membre, respectiv din Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Grecia, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Romania, Serbia, Turcia si Ungaria.

Citeste si: Ford va reduce productia modelului Fiesta

In afara de statele membre, SELEC coopereaza si cu alte organizatii si state, in prezent 24 de tari si organizatii sunt partenere SELEC, anume Austria, Belgia, Belarus, Elvetia, Franta, Georgia, Germania, Israel, Italia, Japonia, Tarile de Jos, Marea Britanie, Spania, Republica Ceha, Republica Slovaca, Ucraina, SUA, si organizatii internationale precum: GCC-CIC, European Union Border Assistance Mission (EUBAM), INTERPOL, International Organization for Migration (IOM), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Customs Organization (WCO) si United Nations Mission in Kosovo* (UNMiK).

Arhitectura hardware aferenta Centrului Operational este flexibila, scalabila si dispune de un nivel ridicat de securitate a datelor, in concordanta cu cerintele actuale in domeniu. Aceasta include un sistem integrat de comunicare cu Punctele Nationale Focale ale Statelor Membre, prin mijloace tehnice audio si video avansate.

Fiecare stat membru a desemnat, conform Conventiei SELEC, un Ofiter de Legatura din structurile Politiei si ale Vamii nationale, pentru a-si desfasura activitatea la sediul SELEC. Statele Membre, prin Ofiterii de Legatura, asigura schimbul rapid de informatii prin intermediul canalului de comunicare securizat al SELEC, initiaza investigatii comune si operatiuni regionale. Ofiterii de Legatura sunt sprijiniti in actiunile lor zilnice de catre Punctele Nationale Focale create in fiecare stat membru.

O componenta a noului Centru Operational este S.I.R.A.T, o platforma operationala customizata ce include un Instrument de colectare a informatiilor si de Management al documentelor, impreuna cu un Sistem de Informatii Geografice (GIS), de Actualizare a situatiei in timp real, Management al incidentelor, Raportare automata a datelor strategice, precum si o Aplicatie de Analiza a Datelor transmise de catre Autoritatile de Aplicare a Legii.

Citeste si: Sapte persoane si-au pierdut viata din cauza unei furtuni puternice

Aplicatia personalizata S.I.R.A.T implementata de SELEC asigura astfel schimbul de informatii strategice si operationale intre ofiterii de caz, Punctele Nationale Focale, Ofiterii de Legatura si analistii SELEC. Cu ajutorul instrumentelor sus-mentionate de colectare rapida si raportare a datelor, analistii SELEC elaboreaza rapoarte strategice si rapoarte operationale in cazuri complexe pentru intelegerea structurilor criminale si a metodelor folosite.

SELEC continua succesul Centrului SECI, infiintat in anul 1999, pe segmentul activitatilor operationale si de analiza strategica ce acopera cele mai sensibile domenii ale criminalitatii transfrontaliere in regiunea Europei de Sud Est.

De-a lungul celor peste 20 de ani de existenta, schimbul intensiv de informatii prin intermediul Ofiterilor de Legatura si a canalelor de comunicare specifice, desfasurarea de investigatii comune, de operatiuni regionale, intocmirea de rapoarte analitice strategice si operationale, organizarea de training-uri, etc. au sprijinit cu succes eforturile depuse de catre autoritatile de aplicare a legii din statele membre, si nu numai.

De anul acesta, SELEC propune de asemenea un model modern de training, respectiv un nou tip de material de curs care are la baza Realitatea Virtuala.

Modulul de curs are ca tema controlul vehiculelor in punctele de trecere a frontierei pentru depistarea marfurilor de contrabanda. Acesta foloseste mecanisme interactive pentru a le oferi cursantilor posibilitatea de a aplica, intr-un cadru foarte apropiat de viata reala, informatiile pe care le deprind la curs.

Citeste si: Productia Fiat din Europa ar putea fi afectata de coronavirus

Cursantii sunt introdusi intr-un mediu virtual care replica un punct de trecere a frontierei si trebuie sa controleze un vehicul banuit ca transporta marfuri de contrabanda.

Aplicatia le testeaza atentia si flerul, imersiunea in scenariul de lucru fiind completa. Reactiile celor care au parcurs deja scenariul sunt foarte bune, iar echipa de traineri are toate motivele sa considere ca noul material de instruire va deveni foarte popular in randul cursantilor.

Noile instrumente de training vor aduce un plus de atractivitate programului de formare al SELEC, oferind trainerilor posibilitatea de a implementa practici de formare moderne, in pas cu provocarile carora Statele Membre trebuie sa le faca fata zi de zi.

Mai multe informatii despre activitatile desfasurate de SELEC pot fi accesate prin intermediului website-ului www.selec.org, precum si pe Facebook si LinkedIn.