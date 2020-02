Din cauza incalzirii globale este foarte probabli ca ursii polari sa dispara pentru totdeauna. Un studiu nou aparut, care are ca tema analizarea efectelor climatice de la Polul Nord, identifica problemele majore din cauza carora ursii polari fac din ce in ce mai putini pui si au devenit foarte slabi.

Potrivit CNN, efectele topirii ghetii face ca hrana acestor animale sa fie tot mai putina si mai greu de gasit. Imaginile cu ursii polari extrem de slabi, care cauta cu disperare mancare in habitatul lor natural aflat in plina ruinare, sunt din ce in ce mai dese si mai ingrijoratoare.

Din cauza incalzirii globale in zona arctica, temperaturile au crescut in medie si cu 20 de grade, conform digi24.ro.

Oamenii de stiinta avertizeaza ca, in cazul in care nu se iau masuri si schimbarile climatice continua, 80 la suta din populatia de ursi polari este in pericol de disparitie in deceniile urmatoare.