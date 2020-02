Fostul presedinte, Traian Basescu a fost reclamat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNDC), de catre Brassai Hunor, presedintele Organizatiei de tineret (MINTA-PPMT), dupa ce a fscut declaratii anti-maghiare.

"Politicienii romani si o serie de personalitati publice practica un adevarat sport in a se exprima intr-un mod scandalos cu privire la comunitatea maghiara din Transilvania. Recent, Traian Basescu a spus ca romanii care locuiesc in judetele din HarCov (Harghita si Covasna - n.r.) - fiindca se fereste de cuvantul Secuime - a spus ca au fost expusi in mod constant la acte de xenofobie si a aratat ca maghiarii si secuii din Transilvania nu pot convietui cu alte comunitati etnice. In acest sens, Traian Basescu, fostul sef al statului roman, actual membru al Parlamentului European, a fost reclamat la Consiliul National Antidiscriminare", a declarat Brassai Hunor.

"Trebuie sa luam masuri de fiecare data cand experimentam aceste aspecte si, prin toate mijloacele care le avem la dispozitie, sa impiedicam politicienii romani sa creeze tensiuni intre majoritate si minoritate, stigmatizand comunitatea noastra", a mai spus Brassai.

Declaratiile facute de Traian Basescu faceau referire la cazul de la Ditrau. Acesta ii facea vinovati pe cei din UDMR pentru politicile promovate de acestia: "Ungurii, in general, sunt un popor complexat, iar complexele ii fac sa nu-i suporte pe altcineva langa ei. Iar ceea ce s-a intamplat la Ditrau nu este rezultatul nici al presei finantate de Viktor Orban, nici al Fidesz-ului, nici al Jobbik-ului, ci este rezultatul politicii UDMR. Vreau sa va fie foarte clar - tratamentul pe care l-ati vazut la cei doi sri lankezi este tratamentul care se aplica romanilor de catre minoritarii maghiari din administratie. Deci, acelasi tratament se aplica romanilor. Iar radicalizarea populatiei a fost stimulata de cand la conducere UDMR-ului a venit Kelemen Hunor, care este un antiroman convins", a spus Fostul presedinte, potrivit hotnews.ro.