Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, duminica seara, ca starea romanului de pe nava de croaziera din Japonia, infectat cu coronavirus, este buna si stabila.

El a precizat ca in aceeasi stare se afla si ceilalti romani de pe nava.

Ministrul a prezentat masurile luate de Guvern pentru a proteja populatia de acest virus.

"Am refacut stocurile, tot ce inseamna biocide, materiale de protectie deoarece stocurile, cel putin ale Ministerului Sanatatii, erau aproape zero. (...) De asemenea, am introdus si am legalizat notiunea de carantina. Toti cei care intra in momentul de fata in Romania din zona afectata intra in carantina. Am identificat centre la nivel national in care aceste persoane care calatoresc din aceasta zona sunt puse in carantina", a declarat Costache, la Realitatea Plus.

El a aratat ca, la momentul actual, in Bucuresti se afla doua persoane in carantina. Ministrul a subliniat, insa, ca nu este vorba de pacienti infectati, ci de persoane fara probleme de sanatate care vin din zone de risc.

Citeste si: Cine este romanul infectat cu coronavirus

"Ce se intampla cu ceilalti care vin din alte zone? Sunt in izolare voluntara al domiciliu si sunt in legatura cu cei de la DSP. In momentul de fata avem undeva in jur de 340 de astfel de persoane care au venit din zone mai putin afectate si sunt in izolare la domiciliu", a explicat demnitarul, potrivit site-ului Agerpres.

In ceea ce priveste capacitatea de diagnostic a coronavirusului la nivel national, Victor Costache a afirmat ca exista peste 1.500 de teste cu ajutorul carora se poate pune un diagnostic in 3-4 ore.