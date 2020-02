Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va deschide in perioada martie - iulie 2020 mai multe sesiuni de depunere de proiecte pentru 12 submasuri din PNDR 2020, fondurile totale alocate fiind estimate la aproape 211 milioane de euro, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

Una dintre cele mai asteptate submasuri - sM 4.3 'Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice - componenta irigatii' are prevazute si cele mai multe fonduri pentru sesiunea care se va deschide in martie - aprilie, respectiv 43,22 milioane de euro.

O alta submasura cu fonduri de 42,68 milioane de euro, programata pentru deschidere la finele lunii aprilie, este sM 6.1 'Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri', iar alte 42,28 milioane de euro sunt disponibile din martie pentru sM 15.1 'Plati pentru angajamente de silvo-mediu'.

Submasura sM 17.1 'Contributii la primele de asigurari' cu deschidere in luna martie are prevazute fonduri de 39,33 milioane de euro, in timp ce submasurile sM 5.1 'Sprijin pentru investitii in actiuni preventive menite sa reduca consecintele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse si evenimentelor catastrofale' si sM 5.2 'Sprijin pentru investitii in actiuni menite sa reduca consecintele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse si evenimentelor catastrofale', ambele programate pentru deschidere in luna februarie, au disponibile fonduri de 13,03 milioane de euro, respectiv 3,67 milioane de euro.

Potrivit sursei citate, in luna aprilie se deschide sM 4.2 'Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole' care are prevazuta o alocare de 6,89 milioane de euro.

De asemenea, tot in luna aprilie vor mai fi deschise masurile M 2 'Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei si servicii de inlocuire in cadrul fermei', care are o alocare de 7,22 milioane de euro, si sM 19.3 'Pregatirea si implementarea activitatilor de cooperare ale Grupului de Actiune Locala' cu fonduri de 4,35 milioane de euro.

Nu in ultimul rand, in luna iulie se vor deschide sesiuni pentru sM 3.2 'Sprijin pentru activitatile de informare si de promovare desfasurate de grupurile de producatori in cadrul pietei interne' pentru care a fost alocata o suma de 4,07 milioane de euro, pentru sM 3.1 "Sprijin pentru participarea pentru prima data la schemele de calitate" - 2,008 milioane de euro, iar din luna martie se pot depune proiecte pentru sM 9.1a 'Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol' cu fonduri de 1,98 milioane de euro.

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, suma totala platita beneficiarilor pana la mijlocul lunii decembrie se ridica la 5,22 de miliarde de euro, din care 2,86 miliarde de euro pe masurile de investitii si 2,36 miliarde de euro pe masurile care vizeaza angajamente de mediu si clima pentru care se efectueaza anual plati compensatorii pe suprafata, potrivit datelor Ministerului Agriculturii.

Gradul de absorbtie pe fondurile europene gestionate de AFIR depasea 55% la mijlocul lui decembrie, iar cu prefinantarea pe care a primit-o Romania in anii 2015 si 2016 se ajungea la 59%.

Pana la data de 8 februarie, Comisia Europeana a rambursat Romaniei aproximativ 4,6 miliarde de euro pentru investitiile in agricultura si dezvoltarea durabila a mediului rural finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2020.

Prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 ( PNDR) se acorda fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei pentru dezvoltarea economico - sociala a spatiului rural. Cele 14 masuri de dezvoltare rurala au o alocare financiara de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si 1,347 miliarde de euro contributie nationala, potrivit Agerpres.ro.