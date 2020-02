Un bebelus de 6 luni a murit sufocat in somn, dupa ce mama lui a adormit peste el. Copilul este fiul unui deputat din Republica Moldova.

Bebelusul a murit sufocat dupa ce mama lui ar fi stat peste el noaptea, in somn.

A fost deschisa o ancheta in acest caz, dupa ce mama bebelusului a sunat duminica dimineata la numarul unic de urgente 112, sustinand ca s-a asezat peste copil in timpul noptii, sufocandu-l.

"IPJ Iasi a fost sesizat de o femeie de 35 ani, cu privire la faptul ca s-a cazat la Hotel International din municipiul Iasi impreuna cu sotul sau de 44 ani si copilul de 6 luni, iar pe timpul noptii, in timp ce dormeau, mama a stat in pat peste minor, sufocandu-l. Acestia sunt cetateni moldoveni. Tatal minorului decedat este Agache Angel – deputat in Republica Moldova. Cercetari pentru ucidere din culpa", se arata in informatiile trimise de catre reprezentantii IPJ Iasi.

In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si se fac cercetari sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, potrivit digi24.ro.

„Nu pot vorbi, va rog sa ma intelegeti“, a spus extrem de afectat deputatul