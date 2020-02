Femeia care s-a sinucis aruncandu-se de la etajul patru al Spitalului de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda' din Iasi suferea de tulburari psihice si ar fi trebuit sa fie externata in cursul zilei de duminica, a precizat dr. Anca Bivoleanu, purtatorul de cuvant al unitatii medicale.

Potrivit sursei citate, femeia de 34 de ani a nascut un baietel sanatos.

"La 72 de ore de la nastere facem externarea tuturor copiilor sanatosi. Probabil i s-a declansat o temere, o frica. (...) In data zilei de 12 februarie a dat nastere unui baietel sanatos, de 2.510 grame, care a primit nota 9 (scor APGAR -n.r). Copilul este sanatos, cu evolutie favorabila, internat la noi in sectorul de Neonatologie 1, fiind monitorizat", a declarat presei Anca Bivoleanu.

Medicul a spus ca in cursul diminetii femeia s-a aruncat de la balconul de la etajul patru, o infirmiera fiind cea care a sesizat disparitia pacientei.

"Se face curat pe acel hol care duce spre balcon din ora in ora. In momentul in care a gasit usa de la balcon deschisa, infirmiera s-a dus si a anuntat imediat. Ea a fost gasita la ora 5.45", a adaugat purtatorul de cuvant al Spitalului 'Cuza Voda'.

Potrivit acesteia, in cursul diminetii medicii au fost informati ca femeia suferea de tulburari psihice.

"Astazi am aflat de la familie ca mama era cunoscuta cu antecedente psihiatrice. La varsta de18 ani, si-a gasit mama decedata. Si mama ei s-a sinucis. De atunci ea avut internari la spitalul de psihiatrie, a avut un tratament. Nu stim daca l-a urmat, daca l-a intrerupt. Probabil suprapus pe aceste antecedente ale mamei, si faptul ca depresia post-partum exista cu o frecventa de la 1 la 3% dintre femeile care au nascut, a suferit acest accident nefericit", a detaliat Anca Bivoleanu.

Potrivit medicului, in prezent se face o ancheta interna in spital.

O alta ancheta a fost demarata de politisti, in acest caz fiind deschis un dosar penal pentru "ucidere din culpa" si efectuarea unei necropsii medico-legale, pentru stabilirea circumstantelor decesului, potrivit Agerpres.ro.