O femeie internata la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" din Iasi s-a aruncat duminica de la etajul patru al imobilului si a decedat. Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Iasi au anuntat ca au demarat o ancheta dupa ce femeia a cazut de la etajul patru al maternitatii Cuza Voda.

"Astazi, in jurul orei 06, am fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie, de 34 de ani, internata la o unitate medicala din municipiul Iasi, ar fi cazut de la etajul patru al cladirii si a decedat. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa si s-a dispus efectuarea unei necropsii medico-legale, pentru stabilirea circumstantelor decesului. Cercetarile continua", a declarat Beatrice Romanescu, de la Biroul de Presa al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi.

Femeia, in varsta de 34 ani, nascuse pe 12 februarie, a declarat Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi.

"A fost trimis un echipaj medical cu o autospeciala de Terapie Intensiva Mobila. Pacienta a suferit in urma caderii de la etajul patru un stop cardio-respirator si politraume severe. Echipajul medical a facut resuscitare timp de o ora, fara raspuns pozitiv. A fost declarat decesul", a precizat coordonatorul SMURD Iasi.

Robert Danca, managerul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda", a declarat pentru AGERPRES ca, pe langa ancheta politistilor, a fost demarata si o ancheta interna, potrivit Agerpres.ro.

"Pacienta a nascut natural, la termen. A fost o nastere desfasurata in bune conditii. Era casatorita si la prima nastere. Nu stim care e motivul pentru care a recurs acest gest. Am demarat deja o ancheta interna", a detaliat Robert Danca.