Parintii pot avea un control mai mare asupra modului in care copiii lor folosesc Messenger Kids de la Facebook, dupa ce reteaua de socializare a lansat o serie de modificari ale aplicatiei, noteaza blogul din Romania al producatorului de solutii de securitate, Eset.

"Noua optiune face parte din procesul de extindere a controlului parental in aplicatia Messenger Kids pentru copiii sub 13 ani. Facebook lanseaza o serie de modificari pentru Messenger Kids, prin care ofera parintilor un control mai mare asupra modului in care copiii lor folosesc aplicatia de mesagerie. Puteti analiza cu cine interactioneaza copiii dumneavoastra si puteti consulta istoricul chat-ului lor (...) In plus, veti avea acces la cele mai recente videoclipuri si fotografii pe care copiii dumneavoastra le-au trimis sau le-au primit si puteti elimina continutul, daca este necesar. Reinnoirea aplicatiei va ofera, de asemenea, optiunea de a vedea o lista de dispozitive la care copiii dumneavoastra sunt conectati si de a deconecta conturile de la distanta. Puteti solicita, de asemenea, o copie a datelor Messenger Kids ale copilului dumneavoastra, la fel cum puteti face cu propriile informatii partajate cu Facebook", mentioneaza sursa citata.

Managerul de produs de la Facebook, Morgan Brown, sustine ca "parintii raman in control, stiind cu cine este conectat copilul lor in Messenger Kids si pot elimina persoanele din lista de contacte a copilului lor in orice moment". In plus, "descarcarea va include o lista a contactelor copilului, precum si mesajele, imaginile si videoclipurile trimise si primite". "Copilul dumneavoastra va fi anuntat prin intermediul aplicatiei Messenger Kids atunci cand veti solicita aceste informatii", a spus Brown, citata de blogul Eset.

Pe de alta parte, compania americana a mentionat ca va folosi un limbaj adecvat varstei pentru a educa copiii cu privire la colectarea datelor si a dat asigurari ca nu va folosi datele copiilor de la Messenger Kids pentru publicitate.

Potrivit Eset, Messenger Kids este destinat copiilor sub 13 ani, ca o alternativa de mediu controlat la aplicatia principala Messenger a retelei sociale. Aplicatia a fost lansata pentru dispozitivele iOS din SUA in decembrie 2017, iar alte tari in versiunea Android cateva luni mai tarziu.

Eset a fost fondata in anul 1992 in Bratislava (Slovacia) si se situeaza in topul companiilor care ofera servicii de detectie si analiza a continutul malware, fiind prezenta in peste 180 de tari, potrivit Agerpres.ro.