Sotia Printului William, Kate Middleton, a marturisit ca a apelat la tahnici speciale de meditatie si de respiratie pentru a combate simptome severe pe care le-a avut in timpul sarcinilor.

Ducesa de Cambridge sufera de o afectiune destul de rara, numita hyperemesis gravidarum sau sarcina toxica, care se manifesta printr-o stare permanenta de rau si varsaturi puternice pe durata sarcinii.

"Nu vreau sa spun ca William statea tot timpul langa mine ca sa-mi spuna tot felul de nimicuri nostime. Cu siguranta, nu. Nici macar nu i-am cerut asta, voiam s-o fac singura. Si chiar am putut vedea cu adevarat care este puterea meditatiei, a exercitiilor de respiratie - pe care le invatam la „hypnobirthing”. Si am realizat ca puteam sa am controlul, inclusiv in timpul travaliului. A fost de mare ajutor", a marturisit Catherine.

Sotia printului William a mai adaugat si faptul ca a avut o bunica foarte devotata si datorita ei a stiut sa se descurce in astfel de situatii.

Specialistii spun ca niciodata ducesa nu a mai vorbit atat de deschis despre copilaria ei si despre provocarile experientei de mama. Ea a marturisit inclusiv cum s-a simtit inainte de a da ochii cu presa din intreaga lume, in fata spitalului, la numai o zi dupa ce l-a nascut pe printul George, primul ei copil: era absolut ingrozita.

Ducii de Cambridge au trei copii acum: printul George, care are 6 ani, printesa Charlotte, care are 5 ani, si mezinul, printul Louis, care in aprilie face 2 ani, potrivit digi24.ro.