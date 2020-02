Social • 16 Februarie 2020 • 12:46 12:46 Lectura de un minut

Un barbat in varsta de 60 de ani a murit dupa ce a cazut in albia raului Tarcau, in incercarea de a-si salva sotia sa nu cada de pe mal. Imediat dupa incident a fost chemat un elicopter SMURD, dar acesta iesise deja din program.

Barbatul de 60 de ani din localitatea Brates, comuna Tarcau a incercat sa isi prinda sotia care ar fi alunecat, dar s-a dezechilibrat si a cazut de la aproximativ 15 metri. Incidentul a avut loc sambata, in jurul orei 15:30, iar imediat dupa s-a deplasat o ambulanta din cadrul Serviciului de Ambulanta Neamt la fata locului. "La ora 15:34 a fost primul apel la „112”. A plecat un echipaj de la Bicaz, pentru ca acolo avem statia cea mai apropiata de locul incidentului. La ora 15:57 a ajuns la caz", a explicat Dorice Albu, managerul SAJ Neamt. Echipajul de pe ambulanta a constatat ca victimase afla in stare foarte grava si nu poate fi scoasa din albia raului. Ulterior au fost chemate echipaje de pompieri. Citeste si: Cel mai varstnic barbat din lume este un japonez de 112 ani /VIDEO Echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt au ajuns la locul tragediei, au reusit sa scoata barbatul care se afla in stare de inconstienta si l-au predat echipajului de pe ambulanta, conform gandul.ro. "La locul solicitarii s-a deplasat un echipaj de pompieri pentru a scoate victima si a o preda la ambulanta SAJ. Persoana a fost scoasa din albia raului Tarcau si predata echipajului SAJ in stare de inconstienta", au comunicat reprezentantii SAJ. Potrivit unor surse medicale, la scurt timp dupa ce a ajuns la spital, barbatul a intrat in stop cardio-respirator si a decedat. Citeste si: Un barbat de 76 de ani a fost gasit mort in padure

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.